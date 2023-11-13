Алькарас о покрытии на итоговом: «Корт невероятно быстрый, на таком в этом году мы не играли»
Карлос Алькарас рассказал о скорости корта на итоговом турнире.
– Считаете ли вы, что это покрытие очень или даже слишком быстрое? Рафаэль Надаль много лет говорил, что итоговый нужно проводить либо на открытом воздухе, либо на грунте. Сегодня у Зверева 16 эйсов и шесть геймов, выигранных под ноль. Вам не кажется, что покрытие слишком быстрое и что его нужно менять?
– Да, это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на «Мастерс», и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.
Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах.
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В Турине все дышит качеством и дороговизной, одно удовольствие смотреть на корт, трибуны, виды Турина, а в Канкуне...ну, я думаю все видели, что там было. Это уровень атп250 максимум.
И в Европе в ноябре особо не поиграешь на открытом воздухе, поэтому индоор и хард - идеальное и единственное решение