Алькарас о покрытии на итоговом: «Корт невероятно быстрый, на таком в этом году мы не играли»

Карлос Алькарас рассказал о скорости корта на итоговом турнире.

– Считаете ли вы, что это покрытие очень или даже слишком быстрое? Рафаэль Надаль много лет говорил, что итоговый нужно проводить либо на открытом воздухе, либо на грунте. Сегодня у Зверева 16 эйсов и шесть геймов, выигранных под ноль. Вам не кажется, что покрытие слишком быстрое и что его нужно менять?

– Да, это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на «Мастерс», и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.

Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах.

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