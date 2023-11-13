Алькарас о покрытии на итоговом: «Корт невероятно быстрый, на таком в этом году мы не играли»

Теги ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал о скорости корта на итоговом турнире.

– Считаете ли вы, что это покрытие очень или даже слишком быстрое? Рафаэль Надаль много лет говорил, что итоговый нужно проводить либо на открытом воздухе, либо на грунте. Сегодня у Зверева 16 эйсов и шесть геймов, выигранных под ноль. Вам не кажется, что покрытие слишком быстрое и что его нужно менять?

– Да, это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на «Мастерс», и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.

Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах.

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7 комментариев

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Kironbet
В конце года, когда все на последнем издыхании, только медленного корта не хватает!
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cosset
Раз в год и покрытие бывает быстрым) а ведь действительно удивительно, учитывая, что всё кругом замедляется.
+2
0
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Savardus
ну всё, Медведев Чемпион получается?😂
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Nikolay Stavrogin
Ответ Nbveh Nbvehjd
А с какого итоговый у мужиков indoor? Бабы отыграли в Канкуне на открытом воздухе, нельзя сыграть там, где тепло на данный момент? Теннис в закрытом помещении полная лажа, это даже теннисом не назовешь, обычная долбежка, аки Карлович, что и делал Зверь
Мужской теннис, в отличие от женского, зарабатывает бабки. И очень хорошо зарабатывает. Достаточно включить трансляции из Турина и обзоры (только обзоры, большее бессмысленно) Канкуна.
В Турине все дышит качеством и дороговизной, одно удовольствие смотреть на корт, трибуны, виды Турина, а в Канкуне...ну, я думаю все видели, что там было. Это уровень атп250 максимум.
И в Европе в ноябре особо не поиграешь на открытом воздухе, поэтому индоор и хард - идеальное и единственное решение
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Паскаль Шимбонда
Ответ cosset
Раз в год и покрытие бывает быстрым) а ведь действительно удивительно, учитывая, что всё кругом замедляется.
Ну вчера даже у Джоковича все подачи были 200+ и даже 210+ были подачи, Руне подавал 210+, я еще тогда подумал, блин, странно, в Париже у Джоковича раз за турнир условно видел 200+, а тут шмаляет так)
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