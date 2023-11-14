Руне о том, что Беккер всегда стоит во время его матчей: «Так он лучше доносит свои мысли»
Хольгер Руне рассказал, почему Борис Беккер всегда на ногах во время его матчей.
– Я заметил, что Борис очень любит стоять во время матчей. Часто он единственный, кто стоит на стадионе. Что он делает – пытается привлечь ваше внимание?
– Может, просто для притока крови к ногам (улыбается).
Нет-нет, он встает, когда хочет что-то подсказать. Так он лучше доносит свои мысли. Думаю, поэтому. Я не спрашивал.
Когда я работал с Патриком [Муратоглу], он тоже часто так делал. Думаю, это просто особенность характера. Кто-то встает, кто-то нет.
Но да, мне нравится, как бокс меня поддерживает. Здорово, что он, Лапо, Майк и мама здесь, рядом со мной.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Беккер так делал и в бытность тренера Джоковича, так он показывает не посредственную причастность к происходящему/свою поддержку
Я так же делаю во время Важных матчей Джокера
Отметили))
ё-маё .... да запретить сейчас коучинг, и Nо1е не проиграет ни единого сета за сезон.