Руне о том, что Беккер всегда стоит во время его матчей: «Так он лучше доносит свои мысли»

Теги ATP Борис Беккер ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, почему Борис Беккер всегда на ногах во время его матчей.

– Я заметил, что Борис очень любит стоять во время матчей. Часто он единственный, кто стоит на стадионе. Что он делает – пытается привлечь ваше внимание?

– Может, просто для притока крови к ногам (улыбается).

Нет-нет, он встает, когда хочет что-то подсказать. Так он лучше доносит свои мысли. Думаю, поэтому. Я не спрашивал.

Когда я работал с Патриком [Муратоглу], он тоже часто так делал. Думаю, это просто особенность характера. Кто-то встает, кто-то нет.

Но да, мне нравится, как бокс меня поддерживает. Здорово, что он, Лапо, Майк и мама здесь, рядом со мной.

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6 комментариев

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Pavel Harriss
отсидел свое, наверное
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Tarkovski
Ответ Pavel Harriss
отсидел свое, наверное
«Гражданин судья, а он не может сесть»
+3
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Ed Abuzyarov
Да здравствует самый гуманный суд в мире
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ugmyanswer
Шуточки про суд ниже это конечно весело , но

Беккер так делал и в бытность тренера Джоковича, так он показывает не посредственную причастность к происходящему/свою поддержку

Я так же делаю во время Важных матчей Джокера
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S.Graf
И этот не может играть без подсказок
Отметили))
ё-маё .... да запретить сейчас коучинг, и Nо1е не проиграет ни единого сета за сезон.
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Йенс Мустерманн
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Все играют с подсказками, которые с недавних пор легализовали. Дядя Тони бубнил всю карьеру, Бориска подсказывал активно акробату, в бытность работы тренером у него. Сейчас вместо него там орут с первых же минут матча Иванишевич и другой, который на гоблина похож, испанец Эррера.
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