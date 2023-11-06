Джокович о том, как играл с кишечным вирусом: «Ел один раз в день, пил много жидкости»

Новак Джокович рассказал о проблемах со здоровьем на «Мастерсе» в Париже.

Серб на прошлой неделе боролся с кишечным вирусом.

– Поверьте, это серьезный вопрос. Жена попросила меня узнать, как вы восстанавливались, какие лекарства принимали от проблем с желудком. К сожалению, сейчас она сильно болеет. Она сказала, что, возможно, Новак сможет помочь. Такой у меня вопрос.

– Я не смогу. Я не врач, поэтому не могу давать медицинские советы (улыбается).

Все разные, но мне лучше всего и во всем помогает поддержание водного баланса. Но я не могу сказать, что будет лучше для вашей жены. Человек сам знает, какая диета ему помогает.

Я мало ел в эти дни, наверное, только раз в день, а потом вообще ни разу. Просто пил много жидкости, потому что она быстро выводится из организма (улыбается).

Потом, конечно, у тебя кружится голова, ты все время чувствуешь обезвоживание. Чувствуешь слабость.

Когда спортсмен выходит на корт, все очень просто. Ты либо позволяешь обстоятельствам и чувствам тобой овладеть, либо как-то борешься с этим и выкладываешься. Другого варианта не дано. Ты либо пасуешь и вылетаешь, либо пытаешься черпать энергию из адреналина, который дарят зрители, из духа соперничества на корте.

Вот что помогло мне получить дополнительный толчок, дополнительную энергию на этой неделе.

Но у меня, как у любого человека, возникли проблемы с желудком. Возможно, я справился с этим быстрее, чем ваша жена, но три-четыре дня мне было очень тяжело. Сегодня первый день, когда я почувствовал, что все проблемы позади.

Извините, я не могу дать никаких советов по поводу лекарств. Вообще, как мне кажется, их нет (улыбается).

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