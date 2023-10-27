Павел Котов: «За выступление в Стокгольме подарили часы. Буду их носить и вспоминать, что дошел здесь до финала»

Павел Котов рассказал, как проводил время в Стокгольме на прошлой неделе.

В столице Швеции россиянин впервые вышел в финал ATP.

– Любопытно, многие игроки вообще не видят города во время турниров.

– Все зависит от того, в каком месте расположен отель. Иногда нас заселяют в отель на отшибе, за городом, где никуда не сходишь. Когда он в центре, как на этом турнире, то тут в пешей доступности центр – старый город, несколько музеев, парк развлечений в 20 минутах. Так что просто гуляли, ходили по магазинам.

Забавно, но мне показалось, что многие люди в Швеции носят Rolex, потому что магазины этого бренда там повсюду – штук шесть в ощутимой близости. Наверное, обеспеченные люди в столице.

– Зашли ради интереса?

– Да, но по делу. За финал подарили часы, правда, не Rolex, но достаточно дорогие. Хотел, чтобы мне помогли убавить металлический ремешок на них. Заодно с тренером приценились (смеется).

– Чаще теннисистам дарят вазы или какие-нибудь странные вещи типа картин.

– У меня дома огромное количество кубков, ваз – за все детские, юношеские и даже взрослые турниры. Но такой подарок, как часы, достаточно интересен и свеж. Потому что их я буду носить и вспоминать, что дошел здесь до финала. Тот же кубок я довезу до дома, и он будет там стоять – лишь пару раз его окину взглядом.

– Самый интересный презент от организаторов?

– Думаю, как раз часы. Всегда дарят кубки, тарелки. Но один запомнился особо – за «Фьючерс» в чешском Валашске-Мезиржичи. Там рядом с городом находится стекольный завод. И они на заказ для победителя сделали трофей. Ваза понравилась, но она была жутко тяжелая: по ощущениям 7-8 кг. Я ее потом до Москвы еле-еле дотащил (смеется).

– В ручной клади?

– Тогда еще поездом добирался, но это в дополнение к багажу, сумкам. Ее еще дали в такой большой коробке размером с обувные – тащить в пакете надо было, – сказал Котов в интервью «Чемпионату».

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