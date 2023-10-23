Чемпионская гонка ATP. Шелтон приблизился к топ-10 после победы в Токио

Четыре теннисиста уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 12 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).

Бен Шелтон стал 14-м в гонке после победы на турнире в Токио.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 23 октября 2023

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