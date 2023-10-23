Чемпионская гонка ATP. Шелтон приблизился к топ-10 после победы в Токио
Четыре теннисиста уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 12 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).
Бен Шелтон стал 14-м в гонке после победы на турнире в Токио.
The Pepperstone ATP Live Race To Turin
Положение на 23 октября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)*
|8945
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|8445
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)*
|6935
|4 (4)
|Янник Синнер (Италия)*
|4945
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|4275
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3705
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|3415
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3110
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3055
|10 (10)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2815
|14 (18)
|Бен Шелтон (США)
|2275
|15 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2205
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