Звонарева и Зигемунд выиграли парный титул в Наньчане и отобрались на итоговый турнир

Теги Вера Звонарева WTA Лаура Зигемунд WTA Finals Jiangxi Open Теннис

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд стали чемпионками парного турнира в Наньчане.

В финале они обыграли Эри Ходзуми и Макото Ниномию – 6:4, 6:2.

Благодаря титулу 39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд последними отобрались на парный итоговый турнир в Канкуне: они поднялись с девятого на шестое место в гонке. Для квалификации им подходила только победа в Наньчане.

В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли три турнира (также Вашингтон и Нинбо) и дошли до финала US Open.

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6 комментариев

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DoctorTata
Рада за Верунчика!
+13
-2
+11
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Лёля Иванова
Молодцы девушки!
+10
-2
+8
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Иван Иванов
Звонарева заработала уже 500к за сезон)))))
+10
-4
+6
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Hardy
👏👏👏
0
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