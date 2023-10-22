Звонарева и Зигемунд выиграли парный титул в Наньчане и отобрались на итоговый турнир

и стали чемпионками парного турнира в Наньчане.

В финале они обыграли Эри Ходзуми и Макото Ниномию – 6:4, 6:2.

Благодаря титулу 39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд последними отобрались на парный итоговый турнир в Канкуне: они поднялись с девятого на шестое место в гонке. Для квалификации им подходила только победа в Наньчане.

В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли три турнира (также Вашингтон и Нинбо) и дошли до финала US Open.

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