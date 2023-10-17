Циг о дочери: «Она дает мне силы и уверенность, чтобы продолжать»

Теги WTA Патриция Мария Циг Теннис

Патриция Мария Циг прокомментировала то, что на турнире в Клуж-Напоке ее сопровождает дочь.

Румынка родила дочь Софию в 2018-м.

«То, что моя девочка рядом и за меня болеет, создает совершенно новые переживания, дает мне силы и уверенность, чтобы продолжать. 

Но еще это заставило меня понять, что моя жизнь намного больше тенниса, что нужно наслаждаться на корте – и таким образом быть для нее лучшим образцом для подражания».

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