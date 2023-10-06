Алькарас о борьбе за №1: «Почти на каждой тренировке я думаю о Джоковиче. Я должен выкладываться на 100%, чтобы у меня была возможность его догнать»

Карлос Алькарас рассказал, как его мотивирует пример Новака Джоковича.

Испанце обойдет Джоковича и возглавит рейтинг, если дойдет до финала в Шанхае.

«Не буду врать, думаю о нем почти на каждой тренировке. Я тренируюсь с целью. Приезжаю на турниры с целью. Я хочу закончить год на первом месте. Почти на каждой тренировке я думаю о Новаке Джоковиче. Я должен тренироваться изо всех сил. Я должен выкладываться на 100% при каждом ударе, чтобы у меня была возможность его догнать.

Он сосредоточен на 100%. Я наблюдаю за его тренировками, за его движением, за тем, как он играет и тренируется, и тоже так хочу. Он выкладывается на 100% на каждой тренировке и в каждом матче, и я стараюсь делать так же».

Также Алькарас высказался о психологических проблемах, связанных с конкуренцией на топ-уровне.

«Я всегда говорю, что психология – это самая сложная, но в то же время самая важная часть подготовки, если ты хочешь стать лучшим в теннисе. Я стараюсь работать на каждой тренировке и турнире, делать выводы из того, что у меня не получилось. Я хочу быть лучшим, поэтому мне нужно быть психологически устойчивым, чтобы без спадов играть на одном уровне».

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