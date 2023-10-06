Алькарас о борьбе за №1: «Почти на каждой тренировке я думаю о Джоковиче. Я должен выкладываться на 100%, чтобы у меня была возможность его догнать»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как его мотивирует пример Новака Джоковича.

Испанце обойдет Джоковича и возглавит рейтинг, если дойдет до финала в Шанхае.

«Не буду врать, думаю о нем почти на каждой тренировке. Я тренируюсь с целью. Приезжаю на турниры с целью. Я хочу закончить год на первом месте. Почти на каждой тренировке я думаю о Новаке Джоковиче. Я должен тренироваться изо всех сил. Я должен выкладываться на 100% при каждом ударе, чтобы у меня была возможность его догнать.

Он сосредоточен на 100%. Я наблюдаю за его тренировками, за его движением, за тем, как он играет и тренируется, и тоже так хочу. Он выкладывается на 100% на каждой тренировке и в каждом матче, и я стараюсь делать так же».

Также Алькарас высказался о психологических проблемах, связанных с конкуренцией на топ-уровне.

«Я всегда говорю, что психология – это самая сложная, но в то же время самая важная часть подготовки, если ты хочешь стать лучшим в теннисе. Я стараюсь работать на каждой тренировке и турнире, делать выводы из того, что у меня не получилось. Я хочу быть лучшим, поэтому мне нужно быть психологически устойчивым, чтобы без спадов играть на одном уровне».

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16 комментариев

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Istianoff
Таджик, реальный маньячелло, Императору надо ходить оглядываться)
+18
-6
+12
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Nikolay Stavrogin
Ну он хотя бы искренен в своей одержимости, а не как соотечественник Надаль, этот бубнеж 15 лет, я ничего не хочу, просто выхожу поиграть в мячик, а потом делаю уколы в нерв и лечусь в стволовыми клетками, чтобы еще немного поиграть в мячик через боль, просто ради игры.
+15
-6
+9
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Lanapiano
Даже как-то пугает эта одержимость Новаком..
Джоку, наверное, первая строчка уже не так интересна,
все и так понимают, кто номер один.
+9
-4
+5
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Генадий Адамов
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну он хотя бы искренен в своей одержимости, а не как соотечественник Надаль, этот бубнеж 15 лет, я ничего не хочу, просто выхожу поиграть в мячик, а потом делаю уколы в нерв и лечусь в стволовыми клетками, чтобы еще немного поиграть в мячик через боль, просто ради игры.
И потею и чешусь одним словом Мучаюсь, я не ради славы и бабла, просто, чтобы помнили меня😄😂
+7
-3
+4
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Nikolay Stavrogin
Почему обойдет и возглавит после финала?
В гонке же только обойдет
+4
-1
+3
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Savardus
Здесь должен быть мем "Безумно, можно быть первым"
+4
-2
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cosset
провальная стратегия, Карлитос)
только лицемер будет отрицать, что наблюдает за соперниками, поэтому тут вопросов нет. но строить тренировки и подготовку как у кого-то другого лишено всякого смысла. не зря же теннис индивидуальный вид спорта) тут и думать, и работать "от себя" нужно.
+3
-1
+2
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arseny572
Каким образом этот испанце обойдет Новака в рейтинге? У кого на спортсе плохо с математикой в школе было?
+2
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sashati
Ответ Istianoff
Таджик, реальный маньячелло, Императору надо ходить оглядываться)
Догнать и ..)))
+2
0
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S.Graf
Это уже одержимость
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Istianoff
Ждем, когда Любаша, объяснит нам, как таджик выйдет на первое место после Шанхая.
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Skip
Перенапрягаться тоже вредно
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Kironbet
Ответ cosset
провальная стратегия, Карлитос) только лицемер будет отрицать, что наблюдает за соперниками, поэтому тут вопросов нет. но строить тренировки и подготовку как у кого-то другого лишено всякого смысла. не зря же теннис индивидуальный вид спорта) тут и думать, и работать "от себя" нужно.
Вот интересно провальная ли?
В конце года увидим помогло ли ему это… конкуренция сильнейшая мотивация, без нее было бы сложнее как мне кажется.
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Генадий Адамов
Карасю впору в тину зарыться, рыбаков подсекающих становится всё больше:Осьминог, Грешник, Пол, Марожан,, конечно Ноле, а скоро станет и поболее
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Максим Пестов
Конечно имели в виду не рейтинг, а гонку
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