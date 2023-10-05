Алькарас о главном уроке, который усвоил благодаря теннису: «Невозможно осчастливить всех»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал о приоритетах на оставшуюся часть сезона.

– Я хочу подняться первую строчку рейтинга. Для меня это главная цель до конца сезона. Посмотрим. А еще – учиться на своих неудачах. Я учусь и делаю выводы, как прибавлять каждый день или на каждой тренировке, вот что для меня главное. Но, безусловно, первую строчку я тоже держу в голове.

– Какой самый важный урок вы уже вынесли из тенниса?

– Хороший вопрос (улыбается). Не знаю, наверное, что я не могу осчастливить всех. Я просто должен сосредоточиться на себе, на том, чтобы всегда быть собой. Не надо делать вид, что пытаешься осчастливить всех. Это невозможно. Я скажу так: нужно сосредоточиться на себе, всегда быть собой, вот и все.

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