Вавринка проиграл 11 из 12 последних матчей на уровне ATP

Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг ATP 250 в Гштааде.

Он проиграл 101-й ракетке мира Александру Шевченко – 3:6, 2:6.На уровне основного тура это пятое поражение подряд для 40-летнего швейцарца. Вообще с октября прошлого года он провел 12 матчей, из которых выиграл только один – в апреле в Бухаресте, где он победил 174-ю ракетку мира Тимофея Скатова (6:4, 6:7(5), 7:6(1)).

На «Челленджерах» за тот же период его статистика 10:7- в апреле он дошел до финала в Экс-ан-Прованс, в начале июля сыграл в полуфинале в Яссы.

Сейчас Вавринка находится на 156-й строчке рейтинга.