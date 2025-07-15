Стефанос Циципас: «Я чувствую, что мне нужна даже не пара матчей, а целый турнир, чтобы все снова заработало»

27-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о текущих целях.

Во время последнего матча против Валентина Руайе на «Уимблдоне» в первом круге грек снялся после двух проигранных сетов из-за травмы спины.

«Я чувствую, что мне нужна даже не пара матчей, а целый турнир, чтобы все снова заработало. Мне нужен крупный турнир, чтобы я почувствовал, что я там, где хочу быть.

У меня есть уровень. Моя уверенность пока не проявлялась в тех матчах, где все решается в упорной борьбе. Мне не хватало пары очков – а мы знаем, что в мужском теннисе все решают именно такие моменты. Я не слишком внимательно относился к деталям. И я бы не сказал, что дело в удаче, но иногда нужно немного мастерства, немного везения. И это в итоге определяет, чем закончится матч.

Я собираюсь вернуться, потому что знаю, что это не лучшее место и я заслуживаю гораздо большего. Но мне также нужно снова усиленно поработать и принести те жертвы, которые необходимо приносить каждый день, чтобы это стало возможным.

Топ-5 или топ-10 – это не те места, где ты просто комфортно существуешь. Никогда нельзя думать, что ты просто к ним принадлежишь – это надо подтверждать».

Циципас отметил, что победа на «Большом шлеме» сейчас не относится к его приоритетам.

«Я бы хотел начать с целей поменьше и снова играть в полуфиналах и финалах. Я до смерти хочу там снова оказаться.

Стоит начать с этого и посмотреть, как я буду вести себя на таких встречах, потому что когда ты доходишь до этой стадии, остается один‑два матча и ты уже можешь по‑настоящему бороться за свою мечту. Если вылетаешь в третьем, четвертом круге или четвертьфинале, то еще не до конца в это включился.

Так я хочу работать достаточно усердно и делать все как нужно, чтобы попробовать снова оказаться в этом положении и снова дать себе шанс».