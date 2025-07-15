  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Стефанос Циципас: «Я чувствую, что мне нужна даже не пара матчей, а целый турнир, чтобы все снова заработало»
4

Стефанос Циципас: «Я чувствую, что мне нужна даже не пара матчей, а целый турнир, чтобы все снова заработало»

27-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о текущих целях.

Во время последнего матча против Валентина Руайе на «Уимблдоне» в первом круге грек снялся после двух проигранных сетов из-за травмы спины.

«Я чувствую, что мне нужна даже не пара матчей, а целый турнир, чтобы все снова заработало. Мне нужен крупный турнир, чтобы я почувствовал, что я там, где хочу быть.

У меня есть уровень. Моя уверенность пока не проявлялась в тех матчах, где все решается в упорной борьбе. Мне не хватало пары очков – а мы знаем, что в мужском теннисе все решают именно такие моменты. Я не слишком внимательно относился к деталям. И я бы не сказал, что дело в удаче, но иногда нужно немного мастерства, немного везения. И это в итоге определяет, чем закончится матч.

Я собираюсь вернуться, потому что знаю, что это не лучшее место и я заслуживаю гораздо большего. Но мне также нужно снова усиленно поработать и принести те жертвы, которые необходимо приносить каждый день, чтобы это стало возможным.

Топ-5 или топ-10 – это не те места, где ты просто комфортно существуешь. Никогда нельзя думать, что ты просто к ним принадлежишь – это надо подтверждать».

Циципас отметил, что победа на «Большом шлеме» сейчас не относится к его приоритетам.

«Я бы хотел начать с целей поменьше и снова играть в полуфиналах и финалах. Я до смерти хочу там снова оказаться.

Стоит начать с этого и посмотреть, как я буду вести себя на таких встречах, потому что когда ты доходишь до этой стадии, остается один‑два матча и ты уже можешь по‑настоящему бороться за свою мечту. Если вылетаешь в третьем, четвертом круге или четвертьфинале, то еще не до конца в это включился.

Так я хочу работать достаточно усердно и делать все как нужно, чтобы попробовать снова оказаться в этом положении и снова дать себе шанс».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
logoСтефанос Циципас
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Гамбург (WTA). Александрова играет с Вернер, Ястремская, Бондар, Томова, Буассон, Гальфи вышли в 1/4 финала, Рус выбыла
638 минут назадLive
Гштаад (ATP). Пассаро играет с Кимом, Бублик, Комесанья, Х. М. Сернудоло, Рууд вышли в 1/4 финала, Этчеверри, Майхржак выбыли, Мартинес снялся
841 минуту назадLive
Яссы (WTA). Кырстя, Шискова, Тайкманн вышли в 1/4 финала, Аванесян выбыла, Фетт снялась
444 минуты назад
Соболенко создала ютуб-канал
1547 минут назад
Векич снялась в фотосессии журнала Elle
3сегодня, 14:44Фото
Баштад (ATP). Серундоло играет с Навоне, Гастон – с Джумхуром, Грикспор, Баес, Дардери, де Йонг вышли в 1/4 финала, Боржес, ван де Зандшульп выбыли
2сегодня, 14:27Live
Трехкратная финалистка ТБШ Жабер приостановила карьеру
7сегодня, 14:04
Гарин – Уго Карабелли после матча: «Почему ты называешь меня тупым? Скажи, что я тебе сделал, придурок?»
10сегодня, 12:08
Вероника Кудерметова о жизни в туре: «Мы живем с эмоциональным выгоранием»
5сегодня, 11:41
Вероника Кудерметова о смене гражданства: «Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация»
5сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
2сегодня, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16вчера, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30