Гауфф выиграла 15-й матч подряд. Это самая длинная победная серия в туре в 2023-м
Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла №16 Веронику Кудерметову в третьем круге в Пекине – 7:6(5), 6:2.
В первом сете американка ушла со счета 4:5, 0:40.
У Гауфф 21 победа в 22 последних матчах. Она выиграла 15 матчей подряд. Это самая длинная серия в этом сезоне: Гауфф обошла Игу Швентек, у которой было 14 побед подряд.
Теперь Гауфф встретится с Марией Саккари или Ван Синюй.
в Бад Гамбурге в 1/2 снялась
(если побеждать, а когда не можешь играть сниматься, так можно сколько хочешь ПОДРЯД побед считать😂😜😂)
там даже лЭся снялась и не полный матч, так что не 14
и даже не подряд 😎
(по гауфф всё верно😉)