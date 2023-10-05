Гауфф выиграла 15-й матч подряд. Это самая длинная победная серия в туре в 2023-м

Теги WTA China Open Вероника Кудерметова Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла №16 Веронику Кудерметову в третьем круге в Пекине – 7:6(5), 6:2.

В первом сете американка ушла со счета 4:5, 0:40.

У Гауфф 21 победа в 22 последних матчах. Она выиграла 15 матчей подряд. Это самая длинная серия в этом сезоне: Гауфф обошла Игу Швентек, у которой было 14 побед подряд.

Теперь Гауфф встретится с Марией Саккари или Ван Синюй.

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5 комментариев

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Сергей48
Вероника, спасибо глобально за турнир! К сожалению, на сегодня Коко оказалась сильнее. Не буду сетовать на упущенный первый сет, это теннис, где решает итог порой один мяч. Работать, работать… и здоровья👌 Дмитрий хороший специалист, с которым можно смотреть в будущее. Коко с победой! Ну, а мы поболеем ещё за Людмилу!👌
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Чэзг
Ну вот зачем нужно было Веронике играя второй турнир кряду, играть еще и здесь пару? Силы ведь не беспредельны! Может быть как раз крупицы энергии не хватило, чтобы дожать соперницу в первом сете.
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Мирослав Холод
это не правда, у нервной не 14 подряд
в Бад Гамбурге в 1/2 снялась
(если побеждать, а когда не можешь играть сниматься, так можно сколько хочешь ПОДРЯД побед считать😂😜😂)
там даже лЭся снялась и не полный матч, так что не 14
и даже не подряд 😎

(по гауфф всё верно😉)
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Мирослав Холод
Ответ Надоело париться в бане
Слить сет с 5-4 40-0 на своей подаче. Вероника, я все понимаю, но это п****ц
в баньку спешила
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