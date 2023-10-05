Гауфф выиграла 15-й матч подряд. Это самая длинная победная серия в туре в 2023-м

Третья ракетка мира обыграла №16 в третьем круге в Пекине – 7:6(5), 6:2.

В первом сете американка ушла со счета 4:5, 0:40.

У Гауфф 21 победа в 22 последних матчах. Она выиграла 15 матчей подряд. Это самая длинная серия в этом сезоне: Гауфф обошла , у которой было 14 побед подряд.

Теперь Гауфф встретится с Марией Саккари или .

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