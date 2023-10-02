Арина Соболенко: «Мы с Бадосой договорились, что на корте можем кричать что угодно, но за его пределами мы лучшие друзья»

Теги WTA Паула Бадоса Арина Соболенко Теннис

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о дружбе с Паулой Бадосой.

«Редко удается найти родственную душу в туре, потому что мы соревнуемся друг с другом. Но мы с Паулой договорились, что на корте можем кричать что угодно, но за его пределами мы лучшие друзья. Одной из нас достаточно одного дня, чтобы переварить поражение, а дальше мы снова становимся друзьями.

Это непросто, но я очень рада, что мы дружим. Она очень милая девушка, и для меня важно, чтобы она была рядом».

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4 комментария

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Minsk Belarus
Ответ Сергей Носков
В смысле "рядом"? Она вроде рядом со Степанидой или всё уже, прошла любовь?
шведская семья
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