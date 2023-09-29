Медведев получил предупреждение за то, что спросил у судьи, не слепой ли он

Теги ATP China Open Даниил Медведев судьи Теннис

Даниил Медведев поругался с судьей в первом круге в Пекине.

Россиянин играет против Томми Пола.

При счете 4:2 и 15:15 в гейме Медведев получил предупреждение за затяжку времени от судьи Фергюса Мерфи.

Он начал объяснять, что не уложился в отведенное время, потому что болбои медленно подавали ему мячи. В диалоге с судьей он несколько раз спросил у него: «Ты слепой?»

За это он получил предупреждение за неспортивное поведение.

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3 комментария

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Erika_i
Ну, это теперь уже фирменная Данина фишка – устроить немного шоу на фоне его вполне неплохого тенниса. Он не хам и не дурак, никто так и не думает, он чутьчуть грубиян, и всех это забавляет. Публика-то к нему с симпатией, некоторые даже участие принимают в беседах с ним на матче ))
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