Медведев получил предупреждение за то, что спросил у судьи, не слепой ли он

Даниил Медведев поругался с судьей в первом круге в Пекине.

Россиянин играет против Томми Пола.

При счете 4:2 и 15:15 в гейме Медведев получил предупреждение за затяжку времени от судьи Фергюса Мерфи.

Он начал объяснять, что не уложился в отведенное время, потому что болбои медленно подавали ему мячи. В диалоге с судьей он несколько раз спросил у него: «Ты слепой?»

За это он получил предупреждение за неспортивное поведение.

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