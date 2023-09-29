Медведев получил предупреждение за то, что спросил у судьи, не слепой ли он
Даниил Медведев поругался с судьей в первом круге в Пекине.
Россиянин играет против Томми Пола.
При счете 4:2 и 15:15 в гейме Медведев получил предупреждение за затяжку времени от судьи Фергюса Мерфи.
Он начал объяснять, что не уложился в отведенное время, потому что болбои медленно подавали ему мячи. В диалоге с судьей он несколько раз спросил у него: «Ты слепой?»
За это он получил предупреждение за неспортивное поведение.
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