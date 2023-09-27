220-ю ракетку мира Мадараша отстранили за нарушение антикоррупционных правил

Теги ATP ITF договорные матчи Драгош Николае Мадараш Теннис

Драгош Николае Мадараш временно отстранен за нарушение антикоррупционных правил.

Дисквалификация вступила в силу с 17 августа, апелляция уже отклонена. Детали дела пока не разглашаются.

На данный момент 26-летний швед занимает 220-е место в рейтинге ATP. В этом году он выиграл 10 турниров ITF.

Теннис идеален для договорняков. А расследуют их бывшие полицейские, которые ловят игроков на лжи и пытаются забирать телефоны

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sedric
Семейство Боргов в этом году избавились от двух конкурентов. Бездарный Лео теперь вторая ракетка Швеции, так еще и стабильное место в команде на КД получит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминик
Шведы пошли вразнос. Где крики европейских поборников права, что пора забанить Федерацию тенниса Швеции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий