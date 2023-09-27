220-ю ракетку мира Мадараша отстранили за нарушение антикоррупционных правил

Драгош Николае Мадараш временно отстранен за нарушение антикоррупционных правил.

Дисквалификация вступила в силу с 17 августа, апелляция уже отклонена. Детали дела пока не разглашаются.

На данный момент 26-летний швед занимает 220-е место в рейтинге ATP. В этом году он выиграл 10 турниров ITF.

Теннис идеален для договорняков. А расследуют их бывшие полицейские, которые ловят игроков на лжи и пытаются забирать телефоны

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