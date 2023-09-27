Нинбо (WTA). 2-й круг. Шнайдер встретится с Рахимовой, Савиных сыграет с Подорошкой, Блинкова – с Фрухвиртовой, Звонарева – с Таусон
Диана Шнайдер сыграет с Камиллой Рахимовой во втором круге в Нинбо.
Сетка турнира здесь.
Ningbo Open
Нинбо, Китай
25 – 30 сентября 2023
WTA 250
Призовой фонд – $259 303
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 10.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 10.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 10.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 11.30
- Дата проведения
- 27 сентября, 12.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 14.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 14.00
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