Нинбо (WTA). 2-й круг. Шнайдер встретится с Рахимовой, Савиных сыграет с Подорошкой, Блинкова – с Фрухвиртовой, Звонарева – с Таусон

Теги результаты WTA Ningbo Open Теннис

Диана Шнайдер сыграет с Камиллой Рахимовой во втором круге в Нинбо.

Сетка турнира здесь.

Ningbo Open

Нинбо, Китай

25 – 30 сентября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) Петра Квитова (Чехия)
0:0
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Надя Подорошка (Аргентина) Валерия Савиных (Россия)
Дата проведения
27 сентября, 10.00
Онлайн матча

 

Линда Фрухвиртова (Чехия) Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
27 сентября, 10.00
Онлайн матча

 

Лючия Бронцетти (Италия) Катерина Байндль (Украина)
Дата проведения
27 сентября, 10.00
Онлайн матча

 

Камилла Рахимова (Россия) Диана Шнайдер (Россия)
Дата проведения
27 сентября, 11.30
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния) Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
27 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Клара Таусон (Дания) Вера Звонарева (Россия)
Дата проведения
27 сентября, 14.00
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Тамара Корпач (Германия)
Дата проведения
27 сентября, 14.00
Онлайн матча

 

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