Нинбо (WTA). 2-й круг. Шнайдер встретится с Рахимовой, Савиных сыграет с Подорошкой, Блинкова – с Фрухвиртовой, Звонарева – с Таусон

Диана Шнайдер сыграет с Камиллой Рахимовой во втором круге в Нинбо.

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Ningbo Open

Нинбо, Китай

25 – 30 сентября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Второй круг