Швентек о том, чем ей нравится Надаль: «Он никогда не сдается, воплощает правильные ценности и остается прежним, несмотря на свой успех»
Ига Швентек назвала своих кумиров.
«У меня была возможность поговорить с Мартиной Навратиловой о технике. Ее знания и спортивные достижения не поддаются описанию.
Когда в 15 лет я сыграла свой первый юниорский «Большой шлем», стало ясно, что один из моих кумиров – Рафаэль Надаль. Он никогда не сдается, воплощает правильные ценности и остается скромным. Он остается прежним, несмотря на свой успех. Вот что мне особенно в нем нравится».
один ковыряет, у другой губы трясутся
Один легенда, другая лучшая версия Касаткиной.