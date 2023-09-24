Швентек о том, чем ей нравится Надаль: «Он никогда не сдается, воплощает правильные ценности и остается прежним, несмотря на свой успех»

Теги Рафаэль Надаль Мартина Навратилова ATP WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек назвала своих кумиров.

«У меня была возможность поговорить с Мартиной Навратиловой о технике. Ее знания и спортивные достижения не поддаются описанию.

Когда в 15 лет я сыграла свой первый юниорский «Большой шлем», стало ясно, что один из моих кумиров – Рафаэль Надаль. Он никогда не сдается, воплощает правильные ценности и остается скромным. Он остается прежним, несмотря на свой успех. Вот что мне особенно в нем нравится».

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3 комментария

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Мирослав Холод
у них общие ништяки (нервяки)
один ковыряет, у другой губы трясутся

Один легенда, другая лучшая версия Касаткиной.
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Syndycate
Ига, Надалю вряд ли нравятся мальчики в кепках
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Мирослав Холод
Ответ Syndycate
Ига, Надалю вряд ли нравятся мальчики в кепках
Но дилер у них может быть один, давай не отбрасывать эту версию😜)
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