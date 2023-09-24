Швентек о том, чем ей нравится Надаль: «Он никогда не сдается, воплощает правильные ценности и остается прежним, несмотря на свой успех»

Ига Швентек назвала своих кумиров.

«У меня была возможность поговорить с Мартиной Навратиловой о технике. Ее знания и спортивные достижения не поддаются описанию.

Когда в 15 лет я сыграла свой первый юниорский «Большой шлем», стало ясно, что один из моих кумиров – Рафаэль Надаль. Он никогда не сдается, воплощает правильные ценности и остается скромным. Он остается прежним, несмотря на свой успех. Вот что мне особенно в нем нравится».

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