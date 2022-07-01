Надаль о Швентек: «Я писал ей пару раз, потому что она потрясающе играет. Когда она уверена в себе, ее очень трудно остановить»

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22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался об игре первой ракетки мира Иги Швентек, которая проводит 37-матчевую победную серию.

«Я писал ей пару раз, потому что она потрясающе играет. Невероятно, как ей удается так долго сохранять концентрацию и победный настрой. Это очень сложно.

Когда она хорошо играет, ее очень трудно остановить, потому что ее удары немного отличаются, они очень мощные. Она хорошо двигается. Когда она уверена в себе, у нее получаются удары, которые остальным девушкам очень трудно остановить.

Она мне нравится. У нее очень позитивный настрой, она как глоток свежего воздуха для мира тенниса. Я рад, что такая замечательная девушка добилась больших успехов».

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