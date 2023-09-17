Руусувуори о выходе Финляндии в плей-офф Кубка Дэвиса: «Для нашей страны это огромное событие»

Теги Кубок Дэвиса ATP Томми Пол Эмиль Руусувуори Теннис

Эмиль Руусувуори прокомментировал выход сборной Финляндии в 1/4 Кубка Дэвиса.

Финляндия вышла из группы после разгрома США. Руусувуори обыграл Томми Пола – 7:6(1), 6:4.

«Вы слышите реакцию болельщиков. Это очень много значит для всей страны, для тенниса в Финляндии. Это огромное событие. Мы едем в Малагу!

В матче с Томми мне просто нужно было показать аккуратный теннис. Он очень быстрый игрок. Я боролся в каждом розыгрыше, и итоге смог победить», – сказал Руусувуори в интервью на корте.

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