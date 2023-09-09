Хелиеваара и Данилина выиграли US Open в миксте

Харри Хелиеваара и Анна Данилина стали чемпионами US Open в миксте.

В финале они обыграли Остина Крайчека и Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.

Для финна и казахстанки этот титул стал первым на «Шлемах» за карьеру.

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