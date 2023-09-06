Соболенко первой после Серены в 2016-м вышла в полуфинал на всех ТБШ в сезоне

Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.

Она стала первой теннисисткой с 2016 года, вышедшей в 1/2 на всех «Больших шлемах» в одном сезоне. Семь лет назад это сделала Серена Уильямс.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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