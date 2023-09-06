Соболенко первой после Серены в 2016-м вышла в полуфинал на всех ТБШ в сезоне

Теги Серена Уильямс US Open WTA статистика Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.

Она стала первой теннисисткой с 2016 года, вышедшей в 1/2 на всех «Больших шлемах» в одном сезоне. Семь лет назад это сделала Серена Уильямс.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хаскерс
Удивляет не это, а то, что только сейчас она стала первой ракеткой. Для нынешнего хаоса женского тенниса она безусловный лидер. Лидер хаоса.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Typizza
Наша звёздочка, красоточка, умничка, первая ракеточка с понедельничка🙌
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minsk Belarus
Ответ Хаскерс
Удивляет не это, а то, что только сейчас она стала первой ракеткой. Для нынешнего хаоса женского тенниса она безусловный лидер. Лидер хаоса.
у Арыны просто задержка в развитии, повзрослела типа, в 25 лет мозгов стало как у полноценной 18-ти летней, хе-хе
ну и конечно сил больше стало, когда отказалась от парного тенниса с Мертенс, примерно с этого момента и пошла серия одиночных полуфиналов на шлемах)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Idelevich
Ответ Йенс Мустерманн
А помнишь, как орги AUS ей авансы делали, выпуская ролик с названием "Aryna, the next Serena"? )) https://youtu.be/mEVPM38jUZY?si=0TAdhn15MiWgE1mc
Мустеманн, я горжусь тобой и твоей "паночкой", ты её 100 раз неправильно назвал - она и всаживать начала от обиды!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий