Соболенко первой после Серены в 2016-м вышла в полуфинал на всех ТБШ в сезоне
Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.
Она стала первой теннисисткой с 2016 года, вышедшей в 1/2 на всех «Больших шлемах» в одном сезоне. Семь лет назад это сделала Серена Уильямс.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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ну и конечно сил больше стало, когда отказалась от парного тенниса с Мертенс, примерно с этого момента и пошла серия одиночных полуфиналов на шлемах)