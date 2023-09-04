US Open. Расписание 5 сентября. Джокович сыграет с Фрицем вторым запуском

Теги Новак Джокович US Open ATP WTA Сорана Кырстя Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Алена Остапенко Каролина Мухова Коко Гауфф Бен Шелтон Теннис

US Open опубликовал расписание одиночных матчей на 5 сентября. В этот день пройдут первые четвертьфиналы.

Все матчи запланированы на центральном корте.

Первым запуском, в 19:00 по московскому времени, Алена Остапенко сыграет с Коко Гауфф.

После этого Новак Джокович встретится с Тэйлором Фрицем.

В вечернюю сессию, с 02:00 мск, сначала сыграют Каролина Мухова и Сорана Кырстя, а потом – Фрэнсис Тиафу и Бен Шелтон.

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4 комментария

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sedric
Расписание с умыслом. Джоковича и Остапенко в жару решили отправить)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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