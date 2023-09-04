US Open. Расписание 5 сентября. Джокович сыграет с Фрицем вторым запуском
US Open опубликовал расписание одиночных матчей на 5 сентября. В этот день пройдут первые четвертьфиналы.
Все матчи запланированы на центральном корте.
Первым запуском, в 19:00 по московскому времени, Алена Остапенко сыграет с Коко Гауфф.
После этого Новак Джокович встретится с Тэйлором Фрицем.
В вечернюю сессию, с 02:00 мск, сначала сыграют Каролина Мухова и Сорана Кырстя, а потом – Фрэнсис Тиафу и Бен Шелтон.
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