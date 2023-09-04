US Open. Расписание 5 сентября. Джокович сыграет с Фрицем вторым запуском

опубликовал расписание одиночных матчей на 5 сентября. В этот день пройдут первые четвертьфиналы.

Все матчи запланированы на центральном корте.

Первым запуском, в 19:00 по московскому времени, сыграет с .

После этого встретится с .

В вечернюю сессию, с 02:00 мск, сначала сыграют и , а потом – и Бен Шелтон.

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