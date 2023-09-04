Тиафу о словах Гауфф, что наряд Шелтона ей нравится больше: «Ей нравится светлокожая энергия Бена, наверное»

Теги US Open ATP Фрэнсис Тиафу Коко Гауфф Бен Шелтон Теннис

Фрэнсис Тиафу прокомментировал слова Коко Гауфф, что наряд Бена Шелтона на US Open ей нравится больше, чем наряд Тиафу.

Тиафу и Шелтон встретятся в четвертьфинале.

«Ей нравится светлокожая энергия Бена, наверное (улыбается). Но мне кажется, что у меня наряд лучше».

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31 комментарий

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encaro_one
Нет ли тут расизма, сексизма и этого, как его там, электромагнетизма
+69
-3
+66
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Dym86
Представляете если-бы Руууд, сказал, что Свитолиной больше нравится Монфис, потому-что ей нравится темнокожая энергия?
+44
-1
+43
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sa.lari
что Тиафо не очень умный, известно давно
+33
-3
+30
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Doctor_Who
Не расизм ли это или к белым несчитово?)
+10
-1
+9
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Йенс Мустерманн
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Беня всем нравится: молодой, красивый, позитивный, рубаха-парень. Биг Фо наверное приревновал немного подругу из их американской теннисной тусовки к претенденту на звание главного заводилы.
+13
-4
+9
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Syndycate
Расисты! Куда блмщики смотрят?
+8
-2
+6
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justbored
Ответ Dym86
У него мама белая и это выглядит так, как Тиафо не считает Шелтона расово правильным ))
Ну насмешки над светлым оттенком это традиция. Обычный дружеский banter.
+6
-1
+5
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Dym86
Ответ justbored
Ну только Шелтон - афро-американец, это нормальные внутрирасовые разборки.
У него мама белая и это выглядит так, как Тиафо не считает Шелтона расово правильным ))
+4
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+4
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Viling
И тут я понял, что мне нравится БЕЛОБРЫСАЯ энергия Бублика... :))
+5
-2
+3
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justbored
Ответ Dym86
Представляете если-бы Руууд, сказал, что Свитолиной больше нравится Монфис, потому-что ей нравится темнокожая энергия?
Ну только Шелтон - афро-американец, это нормальные внутрирасовые разборки.
+3
0
+3
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Eugenie Nation
1 в источнике у вас прессуха Шелтона
2. Скиньте где это говорил Тиафу
3 вижу прессуху Гауфф, где она выбирает между Карлосом и Тиафу, и выбирает майку Карлоса. Где она говорит про Шелтона, не вижу. Можно первоистчник?
+4
-2
+2
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Дмитрий Крутой
Пиндосы двинутые на расистских шуточках. Шиза просто
+1
0
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Alex19
Кхе, светлокожий бен — звучит весьма двусмысленно. Похоже, на намек. Еще и вкупе с намеком на то, что она где-то успела познакомиться с выплеском его энергии.
+2
-1
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Hardy
кринж, вот об этом трэштоке они мечтают?
+3
-2
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justbored
😂
+1
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justbored
Ответ Viling
С’mon, one can’t speak that way if they live in an Orekhovo-Zuevo :)
I’m a Kuntsevo dude!
+1
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Dmitry Kochnev
Ответ justbored
Ну только Шелтон - афро-американец, это нормальные внутрирасовые разборки.
А африканские негры тоже афроамериканцы?
+1
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justbored
Ответ Syndycate
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Ну типа того. Или как я могу назвать брата придурком, а вот другим не советую ))
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Syndycate
Ответ justbored
Ну только Шелтон - афро-американец, это нормальные внутрирасовые разборки.
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Unclemeat
Ответ Eugenie Nation
1 в источнике у вас прессуха Шелтона 2. Скиньте где это говорил Тиафу 3 вижу прессуху Гауфф, где она выбирает между Карлосом и Тиафу, и выбирает майку Карлоса. Где она говорит про Шелтона, не вижу. Можно первоистчник?
https://www.youtube.com/watch?v=4IIA6YseYMs&ab_channel=USOpenTennisChampionships тут ответ самом Тиафо начиная с 3:00 минуты на то, что Коко предпочитает прикид Бена.
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Viling
Ответ justbored
Нет, всего лишь изучаю американскую культуру, чёрную в том числе.
С’mon, one can’t speak that way if they live in an Orekhovo-Zuevo :)
0
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justbored
Ответ Viling
Похоже, вы живете в The Commonwealth :)
Нет, всего лишь изучаю американскую культуру, чёрную в том числе.
0
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Viling
Ответ justbored
Ну насмешки над светлым оттенком это традиция. Обычный дружеский banter.
Похоже, вы живете в The Commonwealth :)
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Viling
Ответ sa.lari
что Тиафо не очень умный, известно давно
Не интересовался его интеллектом, но английский язык (говор) у него какой-то неприятный.
+3
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Scratch_wzp
Ответ encaro_one
Нет ли тут расизма, сексизма и этого, как его там, электромагнетизма
😂😂😂
0
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