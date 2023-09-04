Тиафу о словах Гауфф, что наряд Шелтона ей нравится больше: «Ей нравится светлокожая энергия Бена, наверное»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал слова Коко Гауфф, что наряд Бена Шелтона на US Open ей нравится больше, чем наряд Тиафу.

Тиафу и Шелтон встретятся в четвертьфинале.

«Ей нравится светлокожая энергия Бена, наверное (улыбается). Но мне кажется, что у меня наряд лучше».

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