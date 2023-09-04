Тиафу о словах Гауфф, что наряд Шелтона ей нравится больше: «Ей нравится светлокожая энергия Бена, наверное»
Фрэнсис Тиафу прокомментировал слова Коко Гауфф, что наряд Бена Шелтона на US Open ей нравится больше, чем наряд Тиафу.
Тиафу и Шелтон встретятся в четвертьфинале.
«Ей нравится светлокожая энергия Бена, наверное (улыбается). Но мне кажется, что у меня наряд лучше».
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2. Скиньте где это говорил Тиафу
3 вижу прессуху Гауфф, где она выбирает между Карлосом и Тиафу, и выбирает майку Карлоса. Где она говорит про Шелтона, не вижу. Можно первоистчник?