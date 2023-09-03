Из всех поединков четвертого круга в женской одиночной сетке Открытого чемпионата США по теннису нас ждет, пожалуй, самый интригующий поединок между датчанкой Каролин Возняцки и шестой ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Матч состоится 3 сентября на центральном стадионе турнира имени Артура Эша, начало не ранее 21:00 по московскому времени.

Иногда они возвращаются. Мы помним историю Каролин Возняцки, которая 2011 год заканчивала первой в рейтинге WTA, в последующие сезоны практически постоянно входила в десятку сильнейших и ни разу не вылетала из двадцатки. В 2018 году Каролин выиграла Открытый чемпионат Австралии, а на следующий год решила завершить карьеру. На тот момент ей было 29 лет, и многие не поняли и не приняли такого решения. В 2020 году на Australian Open дошла до третьего круга, уступила там туниске Онс Жабер, выступила с речью и тепло попрощалась с публикой. После датчанке было чем заняться, она стала мамой двух замечательных детей. И вот буквально накануне US Open решила возобновить карьеру. В начале августе выступила на турнире в Монреале, дошла до второго круга и от организаторов Открытого чемпионата США получила уайлд кард. Никто не знал, как у нее пойдет, но вот Каролин уже в четвертом круге. В первом матче она встретилась с россиянкой Татьяной Прозоровой и выиграла легко в двух сетах. Затем была соперница гораздо более серьезного уровня — Петра Квитова из Чехии, но вновь победа в двух сетах с одним тай-брейком. В предыдущем матче Каролин пришлось играть три партии против американки Дженнифер Брэди.

Коко Гауфф в свои 19 лет добилась многих успехов, хотя до Каролин Возняцки ей далеко. Однако на этот раз на домашнем для нее ТБШ все ждут прорыва. Есть к этому и предпосылки. Коко очень мощно выступила на предыдущем турнире в Цинциннати. Достаточно сказать, что в полуфинале она смогла нанести поражение первой ракетке мира Иге Швентек, а в финале уверенно в двух сетах переиграла Каролину Мухову. На US Open Гауфф начала сразу с трех разрядов, в миксте ее пара проиграла в первом круге, а в женском парном разряде она продолжает борьбу. Коко посеяна под шестым номером и в своей части сетки является сильнейшей теннисисткой. В случае выхода в четвертьфинал она, скорее всего, вновь встретится с Игой Швентек. Пока каждый следующий сезон для американки оказывается намного лучше предыдущего. Позапрошлый год она закончила на подходе к двадцатке сильнейших, в прошлом году была уже седьмой и сейчас продолжает продвигаться выше. На US Open лучшее ее достижение — прошлогодний выход в четвертьфинал. Один тревожный звоночек для Гауфф уже прозвенел в предыдущем матче против Элизы Мертенс, Коко проиграла один сет.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Возняцки — 623

победы/поражения Возняцки в 2023 году — 4/2

победы/поражения Возняцки на харде — 4/2

рейтинг ATP Гауфф — 6

победы/поражения Гауфф в 2023 году — 41/13

победы/поражения Гауфф на харде — 29/6

Факты и статистика перед матчем Возняцки — Гауфф

Каролин Возняцки только вернулась в тур, но стоит заметить, что из шести предыдущих поединках на Открытом чемпионате США она выиграла пять. Хорошую форму Коко Гауфф подтверждает и статистика поединков. В четырнадцати из пятнадцати последних матчей на харде американка выиграла.

Статистика личных встреч Возняцки — Гауфф

Когда датчанка решила приостановить карьеру Коко Гауфф только-только исполнилось 16 лет, так что предстоящая встреча будет первой.

Прогноз на матч Возняцки — Гауфф

Нам предстоит увидеть поединок представительниц двух поколений тенниса. Следует сделать скидку на форму, в которой находится Каролин Возняцки, хотя никакой форы Коко Гауфф своей сопернице не даст. Большинство болельщиков будут поддерживать соотечественницу, но будем надеяться, что и у Каролин будет поддержка. Букмекеры считают, что вряд ли что-то сможет помочь датчанке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 5,10, успех Гауфф оценивается коэффициентом 1,18.

Наш прогноз: несмотря на простой в четыре года, что называется, руки помнят и мышечная память у Каролин тоже сохранилась. Если она смогла выбить из турнира 11 ракетку мира Петру Квитову, то должно хватить сил противостоять американке. Хотя та сейчас в отличной форме, так что можно поставить на фору 5,5 в отношении Возняцки.

Расписание US Open 2023