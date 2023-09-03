Сейбот Уайлд, обыгравший Медведева на «Ролан Гаррос», дебютирует в топ-100 после победы на «Челленджере»

106-я ракетка мира Тиаго Сейбот Уайлд стал чемпионом «Челленджера» в Комо. В финале он обыграл Педро Мартинеса – 5:7, 6:2, 6:3.

Для бразильца это третий титул на «Челленджерах» в этом сезоне. До этого он победил в Винья-дель-Маре и Буэнос-Айресе. Также в этом сезоне он дошел до третьего круга «Ролан Гаррос», где обыграл Даниила Медведева.

За счет этого результата Сейбот Уайлд впервые войдет в топ-100.

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