Сейбот Уайлд, обыгравший Медведева на «Ролан Гаррос», дебютирует в топ-100 после победы на «Челленджере»

Теги ATP челленджеры и турниры ITF Тиаго Сейбот Уайлд Педро Мартинес Портеро Теннис

106-я ракетка мира Тиаго Сейбот Уайлд стал чемпионом «Челленджера» в Комо. В финале он обыграл Педро Мартинеса – 5:7, 6:2, 6:3.

Для бразильца это третий титул на «Челленджерах» в этом сезоне. До этого он победил в Винья-дель-Маре и Буэнос-Айресе. Также в этом сезоне он дошел до третьего круга «Ролан Гаррос», где обыграл Даниила Медведева.

За счет этого результата Сейбот Уайлд впервые войдет в топ-100.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Поздравляем, теперь он снова сможет сыграть с Медведевым в 1 круге)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Helga Kl
Жду Йенса коммент 😴
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стэн Смит
Внешность импозантная, но игра нестабильная слишком.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolai Maiorov
Интересный товарищ. Водокачку 250 выигрывал(обыграв в финале Рууда), а в сотне так и не был..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий