US Open: Каролин Возняцки — Коко Гауфф прямая трансляция матча 03.09.2023

Теги US Open Каролин Возняцки Коко Гауфф Теннис

Датчанка Каролин Возняцки, которая буквально накануне Открытого чемпионата США по теннису вернулась в тур, в четвертом круге турнира будет играть с одной из претенденток на победу Коко Гауфф. Матч состоится 3 сентября, начало не ранее 21:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Каролин Возняцки смогла удивить весь теннисный мир дважды. Сначала, когда она в 2020 году решила завершить карьеру. На тот момент ей было 29 лет, и мало кто понял, чем это вызвано. Тем более перед глазами живой пример Винус Уильямс. Датчанка за эти несколько лет родила двух детей, но видимо тяга к корту пересилила, и тогда она удивила теннисный мир еще раз, решив вернуться. Произошло это аккурат перед US Open на турнире в Монреале, где она решила проверить себя в боевых условиях, дошла до второго круга и получила уайлд кард от организаторов Открытого чемпионата США. Когда во втором круге Каролин обыграла Петру Квитову, то дала всем понять, что с ней придется считаться.

В том числе нужно быть внимательной и Коко Гауфф, которая сейчас находится в отличной форме. Многие специалисты ей прочат победу в турнире, тем более после успеха в Цинциннати, где американка в полуфинале в трех сетах смогла обыграть первую ракетку мира Игу Швентек. Но вот начался US Open и пока результаты Коко настораживают. Не то что бы все ожидали, что она будет громить своих соперниц, как это удается той же Иге, но в матче первого круга с Лаурой Зигемунд у Гауфф случился провал в первом сете, та же история в третьем круге произошла в поединке против бельгийки Элизе Мертенс. Везде Коко удавалось переломить ход борьбы, но силы не беспредельны, тем более она продолжает играть и в парном разряде.

Понятно, что Каролин и Коко ранее на теннисных турнирах не пересекались. Когда датчанка приостанавливала карьеру, Гауфф играла среди юниоров, и первые шаги во взрослом теннисе у нее были впереди. Тем интереснее будет посмотреть, каким сложится предстоящий поединок. Букмекеры считают, что шансы у Возняцки невелики. Winline предлагает на ее победу коэффициент 5,10, выигрыш Гауфф оценивается коэффициентом 1,18.

Расписание US Open 2023

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