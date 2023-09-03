Медведев пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open и встретится с Де Минауром, которому проиграл два последних матча
Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Себастьяна Баеса в третьем круге US Open – 6:2, 6:2, 7:6(6).
В третьем сете россиянин отыграл подачу на партии, а потом сетбол на своей подаче. Он прервал 12-матчевую беспроигрышную серию Баеса.
Медведев седьмой раз играет в основной сетке US Open и пятый раз подряд вышел во вторую неделю. Всего он 13-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».
Теперь россиянин встретится с Алексом де Минауром, которому проиграл два последних матча.
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Болеем за Медведева!