Медведев пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open и встретится с Де Минауром, которому проиграл два последних матча

Третья ракетка мира обыграл в третьем круге – 6:2, 6:2, 7:6(6).

В третьем сете россиянин отыграл подачу на партии, а потом сетбол на своей подаче. Он прервал 12-матчевую беспроигрышную серию Баеса.

Медведев седьмой раз играет в основной сетке US Open и пятый раз подряд вышел во вторую неделю. Всего он 13-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».

Теперь россиянин встретится с Алексом де Минауром, которому проиграл два последних матча.

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