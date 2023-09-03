Медведев пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open и встретится с Де Минауром, которому проиграл два последних матча

Теги US Open ATP Даниил Медведев Алекс де Минаур Себастьян Баес Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Себастьяна Баеса в третьем круге US Open – 6:2, 6:2, 7:6(6).

В третьем сете россиянин отыграл подачу на партии, а потом сетбол на своей подаче. Он прервал 12-матчевую беспроигрышную серию Баеса.

Медведев седьмой раз играет в основной сетке US Open и пятый раз подряд вышел во вторую неделю. Всего он 13-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».

Теперь россиянин встретится с Алексом де Минауром, которому проиграл два последних матча.

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20 комментариев

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Андрей Герасимов
Третьему не бывать.
+31
-5
+26
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Petr Atyushov
Даня летел в 3 сете 2:5 и вытянул!!! Красавчик, так держать!!!
+30
-5
+25
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Александр Апофис
Минаур сейчас ещё и форму набрал. Будет заруба
+19
0
+19
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Андрей
В пятисетовом формате должен разбираться. Игра есть и хорошая весьма. Главное без провалов
+14
-3
+11
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Павел павел
ну теннис из 3х партий или из 5 это две разные разницы. так что,,,
+9
0
+9
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Alex Lamm
По мне так по итогу 3 кругов все выглядит так, что если Рубль в своем духе продолжит, а а Медведь в своем, Андрею и с Минором и с Карасем попроще будет. Не обязательно выиграет, но Медеведев с текущим тенисом против Минора аутсайдером смотрится. Он раньше против бегунков на пиках легко выезжал тем, что на подаче их убивал. А не на пиках всегда мучения были как с тем же РБА. А вот Рублю как раз тяжелее всего именно с падаванами играть. И даже с Карасем он в нормальный день вполне себе может Синнера закосплеить в плане темпа и там уже многое будет от Карася зависеть. А Медведеву и с Минором придется резко свою подачу образца Дубая находить и с Карасем уровень ЮСО-21 показывать, даже если тот сам по себе хреновенько сыграет.
+11
-5
+6
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Bartez1986
а сейчас обыграет. Пора
+7
-3
+4
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Заблудившийся
Да блин, Алёша за такое отношение к делу, будет жестоко наказывать :(((
+4
-2
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ɔculpa
Ответ Александр Барков
Не понятно, Медведев стоит на 18 МВ. Так он закончил 08 МВ. Он же не успеет выспаться, я уже не говорю об отдыхе.
Хм. Глянул на флешскоре, да, там матч уже сегодня, а матчи, которые были раньше, завтра. Думаю, это какая-то чушь, не будет Медведя сегодня, не верю.
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Александр Барков
Не понятно, Медведев стоит на 18 МВ. Так он закончил 08 МВ. Он же не успеет выспаться, я уже не говорю об отдыхе.
+1
0
+1
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Анатолий Дегтярёв
Алекс отлично смотрится! Медвед выше классом все таки! Будет сложно, но Медвед выиграет!!! Вперед Даня!!!!
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trav
Де Минаур очень очень непростой соперник
Чтобы его пройти надо будет играть в лучший свой теннис.
Болеем за Медведева!
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Seventh
Очень хочется увидеть полуфинал с Алькарасом только теперь уже на харде
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Порядка.нет
если не будет по пустякам заводиться, должен одолеть это "маркиза" де Минура
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Большой Сэми
Медведев в четырех
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Guillermo
Ответ Petr Atyushov
Даня летел в 3 сете 2:5 и вытянул!!! Красавчик, так держать!!!
В прошлой игре было наоборот! Два раза..
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