Гауфф о матче с Возняцки: «Сейчас она играет чуть более агрессивно, чем в начале карьеры, до победы в Австралии»

Теги US Open WTA Каролин Возняцки Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала матч с Каролин Возняцки на US Open.

«Она мне ничего просто так не отдаст. Она отлично двигается, все тащит, так что я жду длинные размены.

Я смотрела ее последние матчи на этой неделе. Сейчас она играет чуть более агрессивно, чем в начале карьеры, до победы в Австралии. Тот турнир она провела очень хорошо.

Будет интересно. Я никогда не думала, что с ней сыграю. И она в отличной форме, играет очень чисто. Будет непросто.

Я думаю, она хорошо знает мою игру. Не знаю, комментировала ли она мои матчи, но знаю, что она смотрела теннис, даже когда сама не играла. Так что я уверена, что она знает мою игру.

Будет здорово сыграть с такой легендой. Не буду воспринимать этот момент как данность».

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2 комментария

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твинер без замаха
Каро в порядке. Подача даже лучше стала)
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