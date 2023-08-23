«Кто тут провоцирует? Мы болеем, мудила. Это Нью-Йорк, а не ###### Сербия». Болельщик – Троицки во время квалификации US Open
У Виктора Троицки произошел конфликт с болельщиком на US Open.
Троицки – тренер Хамада Медьедовича. Во время матча квалификации он попросил болельщика вести себя потише.
Тот в ответ начал на него кричать.
«Это US Open. Это Нью-Йорк. Нас 12 миллионов человек, и мы все ####### громкие, клоун ты ######.
Кто тут провоцирует? Мы болеем, мудила. Это Нью-Йорк, а не ###### Сербия».
После этого он добавил: «Этот козел велел мне заткнуться».
Сообщается, что после этого мужчину пересадили.
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Ну судя по интеллигентной речи этого персонажа он еще и черный
Просто решили пересадить