«Кто тут провоцирует? Мы болеем, мудила. Это Нью-Йорк, а не ###### Сербия». Болельщик – Троицки во время квалификации US Open

Теги US Open болельщики ATP Виктор Троицки брань Хамад Медьедович контент Теннис

У Виктора Троицки произошел конфликт с болельщиком на US Open.

Троицки – тренер Хамада Медьедовича. Во время матча квалификации он попросил болельщика вести себя потише.

Тот в ответ начал на него кричать.

«Это US Open. Это Нью-Йорк. Нас 12 миллионов человек, и мы все ####### громкие, клоун ты ######.

Кто тут провоцирует? Мы болеем, мудила. Это Нью-Йорк, а не ###### Сербия».

После этого он добавил: «Этот козел велел мне заткнуться».

Сообщается, что после этого мужчину пересадили.

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5 комментариев

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Maratik1982
жалко что он это не Бублику сказал
+4
-1
+3
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melmi
Думал выведут со стадиона
Ну судя по интеллигентной речи этого персонажа он еще и черный
Просто решили пересадить
+8
-6
+2
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Ashot Kafka
Те самые известные американские болельщики, которые настолько громкие, что на матчах включают фейковые записи толпы 🤡
+3
-3
0
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