Рейтинг ATP. Джокович сократил отставание от Алькараса, Руне обновил личный рекорд, Шварцман выпал из топ-100

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Карлос Алькарас Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Новак Джокович приблизился к Карлосу Алькарасу по итогам «Мастерса» в Цинциннати.

Хольгер Руне обновил личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 августа 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9815
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6260
4 (5) Хольгер Руне (Дания) 4790
5 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4715
6 (6) Янник Синнер (Италия) 4645
7 (4) Стефанос Циципас (Греция) 4580
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4515
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3605
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3050
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2845
12 (17) Александр Зверев (Германия) 2670
17 (20) Хуберт Хуркач (Польша) 2035
23 (32) Адриан Маннарино (Франция) 1445
29 (16) Борна Чорич (Хорватия) 1360
40 (58) Алексей Попырин (Австралия) 1065
47 (70) Макс Перселл (Австралия) 1013
52 (66) Душан Лайович (Сербия) 938
61 (63) Роман Сафиуллин (Россия) 857
66 (49) Педро Качин (Аргентина) 822
76 (69) Аслан Карацев (Россия) 773
84 (88) Александр Шевченко (Россия) 699
97 (98) Павел Котов (Россия) 603
116 (97) Диего Шварцман (Аргентина) 531
141 (140) Рафаэль Надаль (Испания) 435
162 (158) Иван Гахов (Россия) 393

 

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2 комментария

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Ночная Фурия
После ЮСО Джок однозначно первый, у него за прошлый турнир 0. А дальше, к концу года, Карась вернется - там Джоку очень много защищать.
До 400т недель на 1 строчке осталось всего 11. Замахнемся?????
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chingizhan2006
гонка интересная будет. новаче после юс опэн становится первой ракеток.. но потом и защищать кучу очков титулы астаны 500 очков, тель авив 250, финал парижа 600 и итоговый 1500. карлитосу только 360 очков. но зато шанхай мастерс снова в туре. а там на кону 1000 очков. главное всем без травм!
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