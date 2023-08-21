Рейтинг ATP. Джокович сократил отставание от Алькараса, Руне обновил личный рекорд, Шварцман выпал из топ-100
Новак Джокович приблизился к Карлосу Алькарасу по итогам «Мастерса» в Цинциннати.
Хольгер Руне обновил личный рекорд.
Положение на 21 августа 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9815
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|9795
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6260
|4 (5)
|Хольгер Руне (Дания)
|4790
|5 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4715
|6 (6)
|Янник Синнер (Италия)
|4645
|7 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4580
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4515
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3605
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3050
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2845
|12 (17)
|Александр Зверев (Германия)
|2670
|17 (20)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2035
|23 (32)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1445
|29 (16)
|Борна Чорич (Хорватия)
|1360
|40 (58)
|Алексей Попырин (Австралия)
|1065
|47 (70)
|Макс Перселл (Австралия)
|1013
|52 (66)
|Душан Лайович (Сербия)
|938
|61 (63)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|857
|66 (49)
|Педро Качин (Аргентина)
|822
|76 (69)
|Аслан Карацев (Россия)
|773
|84 (88)
|Александр Шевченко (Россия)
|699
|97 (98)
|Павел Котов (Россия)
|603
|116 (97)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|531
|141 (140)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|435
|162 (158)
|Иван Гахов (Россия)
|393
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