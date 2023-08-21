Рейтинг ATP. Джокович сократил отставание от Алькараса, Руне обновил личный рекорд, Шварцман выпал из топ-100

Новак Джокович приблизился к Карлосу Алькарасу по итогам «Мастерса» в Цинциннати.

Хольгер Руне обновил личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 августа 2023

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