Онс Жабер: «У меня достаточно высокий уровень, чтобы стать чемпионкой «Большого шлема»

Онс Жабер рассказала, как оправлялась после финала «Уимблдона».

Она второй год подряд проиграла в решающем матче, а всего третий раз уступила в финале «Большого шлема».

«Мне пришлось взять несколько – много – выходных, чтобы восстановиться. Но этого все равно не хватило. Я не была готова к Монреалю, потому что поражение было тяжелым.

Так что я проводила время с семьей. Я старалась осмыслить финал, но пока что мне все равно тяжело об этом думать. Мне нужно возвращаться в тур и двигаться дальше. И для этого лучше всего играть турниры, сосредоточиться на работе.

Я точно не сдаюсь. В этом я полностью уверена – что я буду выкладываться. В каждом матче я буду играть на 100%.

Рафа однажды сказал, что «если, если, если» не существует. Так что я не буду думать, что случилось бы, если бы я сделала то или это. Я сосредотачиваюсь на том, что происходит сейчас.

Если у меня не получится на US Open, я не буду грустить – а просто продолжу бороться. Если получится – здорово. Если нет, то такая у меня судьба. Я не могу изменить то, что должно со мной случиться.

Я считаю, что у меня достаточно высокий уровень, чтобы стать чемпионкой «Большого шлема». Я могла бы стать одной из величайших теннисисток. К сожалению, мне на все нужно время. Может быть, это хорошо.

Я просто иду день за днем, стараюсь раскрыть в себе то, что мне пока, может быть, рано знать. И я знаю, что двигаюсь в правильном направлении».

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