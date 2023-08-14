Рейтинг ATP. Руне обошел Рууда, Синнер обновил личный рекорд, Чилич, Каррено-Буста и Кириос выпали из топ-100

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Чемпион Торонто Янник Синнер обновил личный рекорд и стал №6.

Хольгер Руне вытеснил Каспера Рууда из топ-5.

FedEx ATP Rankings

Положение на 14 августа 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9395
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6530
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5090
5 (6) Хольгер Руне (Дания) 4790
6 (8) Янник Синнер (Италия) 4725
7 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4715
8 (7) Андрей Рублев (Россия) 4595
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3605
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3050
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2855
12 (18) Алекс де Минаур (Австралия) 2595
13 (14) Томми Пол (США) 2525
14 (12) Феликс Оже-Альяссим (Австралия) 2510
20 (17) Хуберт Хуркач (Польша) 1685
23 (37) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1439
28 (21) Дэн Эванс (Великобритания) 1381
36 (40) Энди Маррей (Великобритания) 1165
43 (59) Маккензи Макдональд (США) 1040
48 (62) Александр Вукич (Австралия) 949
63 (51) Роман Сафиуллин (Россия) 847
69 (71) Аслан Карацев (Россия) 818
70 (78) Макс Перселл (Австралия) 816
78 (86) Танаси Коккинакис (Австралия) 706
88 (93) Александр Шевченко (Россия) 671
91 (101) Кристиан Гарин (Чили) 641
95 (115) Таро Даниэль (Япония) 618
98 (87) Павел Котов (Россия) 603
121 (99) Марин Чилич (Хорватия) 520
124 (24) Пабло Каррено-Буста (Испания) 505
127 (92) Ник Кириос (Австралия) 495
140 (140) Рафаэль Надаль (Испания) 445
158 (155) Иван Гахов (Россия) 393

 

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Youngest active players to enter the ATP Top 5

🇪🇸 Nadal 18y 11m 6d (6th all-time)
🇪🇸 Alcaraz 19y 2m 20d (8th)
🇷🇸 Djokovic 19y 11m 8d (13th)
🇩🇰 RUNE 20y 3m 16d (14th) 🆕
🇩🇪 Zverev 20y 4m 21d (17th)

https://twitter.com/RelevantTennis/status/1689732334763778048
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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