Рейтинг ATP. Руне обошел Рууда, Синнер обновил личный рекорд, Чилич, Каррено-Буста и Кириос выпали из топ-100
Чемпион Торонто Янник Синнер обновил личный рекорд и стал №6.
Хольгер Руне вытеснил Каспера Рууда из топ-5.
Положение на 14 августа 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9395
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8795
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6530
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5090
|5 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4790
|6 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|4725
|7 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4715
|8 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4595
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3605
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3050
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2855
|12 (18)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2595
|13 (14)
|Томми Пол (США)
|2525
|14 (12)
|Феликс Оже-Альяссим (Австралия)
|2510
|20 (17)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|1685
|23 (37)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1439
|28 (21)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|1381
|36 (40)
|Энди Маррей (Великобритания)
|1165
|43 (59)
|Маккензи Макдональд (США)
|1040
|48 (62)
|Александр Вукич (Австралия)
|949
|63 (51)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|847
|69 (71)
|Аслан Карацев (Россия)
|818
|70 (78)
|Макс Перселл (Австралия)
|816
|78 (86)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
|706
|88 (93)
|Александр Шевченко (Россия)
|671
|91 (101)
|Кристиан Гарин (Чили)
|641
|95 (115)
|Таро Даниэль (Япония)
|618
|98 (87)
|Павел Котов (Россия)
|603
|121 (99)
|Марин Чилич (Хорватия)
|520
|124 (24)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|505
|127 (92)
|Ник Кириос (Австралия)
|495
|140 (140)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|158 (155)
|Иван Гахов (Россия)
|393
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https://twitter.com/RelevantTennis/status/1689732334763778048