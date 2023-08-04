Швентек о том, можно ли считать ее и Хуркача фаворитами Олимпиады в миксте: «Я бы не смотрела на рейтинги. У профильных парников больше опыта именно в паре»

Теги ATP WTA Олимпийский теннисный турнир Хуберт Хуркач Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, будут ли они с Хубертом Хуркачем фаворитами Олимпиады-2024 в миксте.

«Посмотрим (смеется). Микст – довольно специфическая игра, поэтому здесь я бы не смотрела на рейтинги. Нужно бороться в каждом матче, потому что у профильных парников больше опыта именно в паре.

Независимо от того, будем мы фаворитами или нет, нужно стараться играть как можно лучше. Это ничего не значит».

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1 комментарий

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А журналист этого не знал?)
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