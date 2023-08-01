Джокович сыграет в паре на «Мастерсе» в Цинциннати

Теги Новак Джокович ATP Робин Хаасе Марсело Мело Адриан Маннарино Western & Southern Open National Bank Open Никола Качич Мате Павич Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Александр Бублик Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Макс Перселл Стефанос Циципас Алехандро Давидович-Фокина Себастьян Корда Янник Синнер Теннис

Опубликована заявка парного «Мастерса» в Цинциннати.

Новак Джокович сыграет с Николой Качичем. Для 23-кратного чемпиона «Больших шлемов» этот турнир станет первым после «Уимблдона».

Также в США вместе выступят Андрей Рублев и Макс Перселл, Карен Хачанов и Робин Хаасе, Хуберт Хуркач и Мате Павич, Александр Бублик и Адриан Маннарино, Александр Зверев и Марсело Мело, Алехандро Давидович-Фокина и Стефанос Циципас.

Соревнования пройдут на третьей неделе августа.

Полностью парная заявка американского «Мастерса» здесь.

Отметим, что на следующей неделе Рублев и Перселл, Хуркач и Павич, Бублик и Маннарино, Давидович-Фокина и Циципас, а также Алекс де Минаур и Янник Синнер, Себастьян Корда и Фрэнсис Тиафу сыграют на парном турнире в Торонто.

Полностью парная заявка канадского «Мастерса» здесь.

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3 комментария

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daiv18
Ответ Вегетарианец_
Помнится, в 2019-м году Новак тоже играл пару в Цинциннати, с Типсаревичем. Проиграли в первом же круге. Для чего это нужно Новаку, мне не понятно.
Тренить игру у сетки походу, наверное сожалеет о том джокосмэше, когда мог сделать 2-0 в пятой партии.
+2
0
+2
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Вегетарианец_
Помнится, в 2019-м году Новак тоже играл пару в Цинциннати, с Типсаревичем. Проиграли в первом же круге.
Для чего это нужно Новаку, мне не понятно.
+1
0
+1
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sedric
Он вроде Чачич) Видимо пару к КД готовят.
0
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