Джокович сыграет в паре на «Мастерсе» в Цинциннати

Опубликована заявка парного «Мастерса» в Цинциннати.

сыграет с Николой Качичем. Для 23-кратного чемпиона «Больших шлемов» этот турнир станет первым после « ».

Также в США вместе выступят и Макс Перселл, и , и , и , Александр Зверев и Марсело Мело, и .

Соревнования пройдут на третьей неделе августа.

Полностью парная заявка американского «Мастерса» здесь.

Отметим, что на следующей неделе Рублев и Перселл, Хуркач и Павич, Бублик и Маннарино, Давидович-Фокина и Циципас, а также и , и сыграют на парном турнире в Торонто.

Полностью парная заявка канадского «Мастерса» здесь.

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