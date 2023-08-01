Джокович сыграет в паре на «Мастерсе» в Цинциннати
Опубликована заявка парного «Мастерса» в Цинциннати.
Новак Джокович сыграет с Николой Качичем. Для 23-кратного чемпиона «Больших шлемов» этот турнир станет первым после «Уимблдона».
Также в США вместе выступят Андрей Рублев и Макс Перселл, Карен Хачанов и Робин Хаасе, Хуберт Хуркач и Мате Павич, Александр Бублик и Адриан Маннарино, Александр Зверев и Марсело Мело, Алехандро Давидович-Фокина и Стефанос Циципас.
Соревнования пройдут на третьей неделе августа.
Полностью парная заявка американского «Мастерса» здесь.
Отметим, что на следующей неделе Рублев и Перселл, Хуркач и Павич, Бублик и Маннарино, Давидович-Фокина и Циципас, а также Алекс де Минаур и Янник Синнер, Себастьян Корда и Фрэнсис Тиафу сыграют на парном турнире в Торонто.
Полностью парная заявка канадского «Мастерса» здесь.
Для чего это нужно Новаку, мне не понятно.