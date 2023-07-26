Рууд – судье на вышке: «В Гамбурге худший грунтовый корт, на котором я играл в этом сезоне»

Каспер Рууд назвал грунтовый корт в Гамбурге худшим, на котором он играл в этом сезоне.

Об этом он сказал судье на вышке после трех геймов матча с Себастьяном Баесом (6:3, 3:6, 6:1).

«Это было очень тяжело, – сказал Рууд после матча. – Себастьян – отличный боец. В прошлом году он сделал серьезные шаги в туре, так что матчи с ним всегда большое испытание. Сегодня нам пришлось играть под крышей, и на грунте это сыграло свою роль. Корт был намного более влажным, мячи тяжелее, поэтому потребовалось некоторое время на адаптацию.

Я хорошо начал, но сбавил во втором сете. К счастью, в третьем я хорошо боролся и завершил матч в свою пользу. Рад пройти дальше».

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