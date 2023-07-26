Рууд – судье на вышке: «В Гамбурге худший грунтовый корт, на котором я играл в этом сезоне»

Теги ATP Hamburg European Open Каспер Рууд Себастьян Баес Теннис

Каспер Рууд назвал грунтовый корт в Гамбурге худшим, на котором он играл в этом сезоне.

Об этом он сказал судье на вышке после трех геймов матча с Себастьяном Баесом (6:3, 3:6, 6:1). 

«Это было очень тяжело, – сказал Рууд после матча. – Себастьян – отличный боец. В прошлом году он сделал серьезные шаги в туре, так что матчи с ним всегда большое испытание. Сегодня нам пришлось играть под крышей, и на грунте это сыграло свою роль. Корт был намного более влажным, мячи тяжелее, поэтому потребовалось некоторое время на адаптацию.

Я хорошо начал, но сбавил во втором сете. К счастью, в третьем я хорошо боролся и завершил матч в свою пользу. Рад пройти дальше».

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9 комментариев

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kyckoba
«Я знаю грунт! Я - специалист!»)
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Vale1
Ответ Великий Алонсо
По-моему Рууду не привыкать месить глину. Он обожает шакалить очки именно на второсортных грунтовых турнирах, к чему недовольство?
Как он сам говорил, не дословно: каждый зарабатывает очки как может, а остальные пускай отдыхают и ноют о несправедливости. И к слову, три финала "Шлема" за год - это случайность, по-вашему? Я смотрел этот РГ и не сказал бы, что Каспер не заслужил своего места в финале.
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Vale1
Ответ Великий Алонсо
Финал US Open случайность
Случайно так далеко не заходят. Даже если соперники нерейтинговые, их еще надо обыграть, а это и не всегда топам удается.
+1
0
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Dym86
Че-то Рууд по наклонной пошел, то матерится а интервью, теперь Меда включил.
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