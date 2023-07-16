Джокович сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса на неделе после US Open

Новак Джокович выступит на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Соревнования пройдут 12-17 сентября. В одну группу с Сербией попали Испания, Чехия и Южная Корея.

«В этом году я сыграю и с нетерпением этого жду. В прошлом году я надеялся присоединиться к ребятам на финальном турнире, но, к сожалению, они не вышли из группы. Хотя группа была очень сложная.

Надеюсь, что буду здоров. Тогда я смогу сыграть. Правда, календарь очень напряженный, ведь мы играем в Валенсии через 10 дней после финала US Open (на самом деле перерыв меньше, финал «Большого шлема» 10 сентября – Sports.ru), но я сказал капитану Виктору [Троицки], что приеду. Я очень жду».

Финальный турнир состоится 21-26 ноября в Малаге.

Сыграв в Кубке Дэвиса, Джокович получит право участвовать в Олимпиаде-2024.

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