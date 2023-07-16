Джокович сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса на неделе после US Open

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP Виктор Троицки Теннис

Новак Джокович выступит на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Соревнования пройдут 12-17 сентября. В одну группу с Сербией попали Испания, Чехия и Южная Корея.

«В этом году я сыграю и с нетерпением этого жду. В прошлом году я надеялся присоединиться к ребятам на финальном турнире, но, к сожалению, они не вышли из группы. Хотя группа была очень сложная.

Надеюсь, что буду здоров. Тогда я смогу сыграть. Правда, календарь очень напряженный, ведь мы играем в Валенсии через 10 дней после финала US Open (на самом деле перерыв меньше, финал «Большого шлема» 10 сентября – Sports.ru), но я сказал капитану Виктору [Троицки], что приеду. Я очень жду».

Финальный турнир состоится 21-26 ноября в Малаге.

Сыграв в Кубке Дэвиса, Джокович получит право участвовать в Олимпиаде-2024.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Олимпийское золото само себя не выиграет и в Париж еще надо попасть. Посмотрим, поглядим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nolan_90
Впервые слышу про связь участия в ОИ с Кубокм Девиса. Думал, что туда набирают по рейтингу АТП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий