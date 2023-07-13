Евгений Кафельников: «Вы даже себе и представить не можете, насколько глубоко повысится теннисная экспертиза Батьки, если Соболенко возьмет «Уимблдон»
Евгений Кафельников прокомментировал интерес Александра Лукашенко к теннису.
«Вы даже себе и представить не можете, насколько глубоко повысится теннисная экспертиза Батьки, если Соболенко возьмет «Уимблдон» 🤪🤞», – написал Кафельников в твиттере.
Арина Соболенко: «Прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко»
Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко
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Арыночка будет довольна, Бацька будет доволен, адекватные люди тоже будут довольны. Плюс, быть может, при появлении доминанты остальные захотят подтянуться и женский теннис перестанет быть генератором случайных результатов