Евгений Кафельников: «Вы даже себе и представить не можете, насколько глубоко повысится теннисная экспертиза Батьки, если Соболенко возьмет «Уимблдон»

Евгений Кафельников прокомментировал интерес Александра Лукашенко к теннису.

«Вы даже себе и представить не можете, насколько глубоко повысится теннисная экспертиза Батьки, если Соболенко возьмет «Уимблдон» 🤪🤞», – написал Кафельников в твиттере.

Арина Соболенко: «Прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко»

Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко

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