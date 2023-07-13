Евгений Кафельников: «Вы даже себе и представить не можете, насколько глубоко повысится теннисная экспертиза Батьки, если Соболенко возьмет «Уимблдон»

Теги Уимблдон WTA Евгений Кафельников Александр Лукашенко Арина Соболенко Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал интерес Александра Лукашенко к теннису.

«Вы даже себе и представить не можете, насколько глубоко повысится теннисная экспертиза Батьки, если Соболенко возьмет «Уимблдон» 🤪🤞», – написал Кафельников в твиттере.

Арина Соболенко: «Прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко»

Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко

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19 комментариев

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Alekster
Прочитала Картофельников, вместо Кафельникова)
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+12
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cosset
Новая порция мемов будет обязательно)
+9
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Oleg Olegov
"Глубоко повысится" это сильно.
+7
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Minsk Belarus
аха, слишком толсто, но даже я признаю, что Арына сейчас сильнейшая теннисистка в мире, проиграть она может только сама себе)
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Кирилл Польский
Ну ему не впервой. Рюмку за её здоровье поднимал. Она ж уже брала БШ
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Nandomo
А минусы будут? ))

Арыночка будет довольна, Бацька будет доволен, адекватные люди тоже будут довольны. Плюс, быть может, при появлении доминанты остальные захотят подтянуться и женский теннис перестанет быть генератором случайных результатов
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Stewee
Теннисное понимание у Лукашенко примерно как понимание политики у Кафеля)
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ivansibirskiy
Ответ atelos
Мирра не собирается представлять страну, где беспорядки
Потому и будет представлять Францию)
+3
-2
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Любитель_ФК
Ну Кафельников и написал, только вдумайтесь в смысл фразы: " Насколько глубоко повысится теннисная экспертиза ..." Глубоко повысится , это как? А в ответ, высоко понизится. Тут что-нибудь одно или глубоко, или повысится, а и то и другое, вместе получается отрицание друг друга.
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Mikas7
так Соболь сказала она не поддерживает Луку на пресухе на данный момент?Женя не в тебе на данный момент
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atelos
Ответ avcgloronalduMU
как же подгорать сейчас будет у тарпищева, когда мирра Андреева официально будет представлять Францию))
Мирра не собирается представлять страну, где беспорядки
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go25
Ответ avcgloronalduMU
как же подгорать сейчас будет у тарпищева, когда мирра Андреева официально будет представлять Францию))
Не особо будет? Всегда же можно сказать, что продукт-то наш 😆
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Renki
Ответ Любитель_ФК
Ну Кафельников и написал, только вдумайтесь в смысл фразы: " Насколько глубоко повысится теннисная экспертиза ..." Глубоко повысится , это как? А в ответ, высоко понизится. Тут что-нибудь одно или глубоко, или повысится, а и то и другое, вместе получается отрицание друг друга.
Ну, применительно к Лукашенко, который "перетрахивал парламент", такие речевые конструкции вполне позволительны)
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Mikas7
Ответ sonny91
она его уже кинула, хотя он ее вытащил из рабства. он не будет комментировать
ну она тоже была временно за него.а с рабства да действительно спас
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