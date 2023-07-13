Медведев о предупреждении за выбитый мяч: «Мы с судьей оба были неправы. Я в плане эмоций, он еще в чем-то – но это уже к нему вопрос»

Даниил Медведев прокомментировал предупреждение в 1/4 финала «Уимблдона».

Он выбил мяч с корта, и тот полетел в сторону трибун и телеоператоров, и его наказали за неспортивное поведение.

– Конечно, я проигрывал, немного сердился. Были мячи, до которых я почти добегал, но понимал, что не успею, а все равно бил. Один улетел на трибуны. Я думал, судья что-нибудь скажет. Не сказал.

Когда я получил предупреждение, я не хотел, чтобы так получилось – это на самом деле было опасно. Я хотел его подрезать, чтобы он перелетел через сетку, но он отскочил не так, как должен был. И я сразу испугался. Очень неудачно.

В итоге ничего не случилось, поэтому я удивился предупреждению. Понимаю, если бы что-то случилось. Но ничего не было, так что предупреждение давать нельзя.

Мы поговорили с судьей. По-моему, мы оба были неправы. Я в плане эмоций, он еще в чем-то – но это уже к нему вопрос.

– Мяч попал в камеру?

– Разве? По-моему, в стену. И стена в порядке (улыбается).

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