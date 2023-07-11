Синнер о том, что стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с 2007 года: «Алькарас это изменит»

21-летний Янник Синнер прокомментировал то, что стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с 2007 года.

Завтра это достижение побьет либо Карлос Алькарас, либо Хольгер Руне. Им обоим по 20 лет, и они сыграют друг с другом за место в 1/2.

«Но Карлос это изменит (смеется). Я все еще молод и счастлив (смеется). Дайте мне почувствовать себя таким хотя бы один день, одну ночь», – сказал Синнер в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе