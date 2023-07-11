Синнер о том, что стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с 2007 года: «Алькарас это изменит»

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

21-летний Янник Синнер прокомментировал то, что стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с 2007 года.

Завтра это достижение побьет либо Карлос Алькарас, либо Хольгер Руне. Им обоим по 20 лет, и они сыграют друг с другом за место в 1/2.

«Но Карлос это изменит (смеется). Я все еще молод и счастлив (смеется). Дайте мне почувствовать себя таким хотя бы один день, одну ночь», – сказал Синнер в интервью на корте.

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4 комментария

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alexus-1990
Руне может и закрыть испанца как вчера румына
+5
-2
+3
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Sander Westerveld
Синнер талант, но с такой агрессивной игрой и при таком строении и массе тела, лет через 5 зароется в травмах. Пока на молодости вывозит
+4
-2
+2
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Anush15
Ответ alexus-1990
Руне может и закрыть испанца как вчера румына
Сравнили Гришу с Карлосом ….
+1
0
+1
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argin_real
Ответ alexus-1990
Руне может и закрыть испанца как вчера румына
Демитров Болгар. Серба только точно не закроет
0
0
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