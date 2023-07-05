Карлос Алькарас: «Я не считаю себя лучшим из своего поколения. Есть много прекрасных игроков моего возраста»

Теги ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Карлос Алькарас не считает себя лучшим игроком молодого поколения.

– Федерер присутствовал в королевской ложе. Джокович играет. Конечно, вы можете встретиться с ним в финале. Надаль травмирован. Вы ощущаете себя наследником, продолжателем этого великого поколения, и, может быть, чуть более удачливым, потому что у вас не так много соперников вашего возраста, играющих на том же уровне?

– Я не считаю себя лучшим из своего поколения. Синнер, Руне играют на высоком уровне. Счет с Руне у меня 0:1 (с учетом молодежного итогового-2021 – 1:1 – Sports.ru). Он ведет в нашей личке. У нас с Янником отличные матчи.

В данный момент я не считаю себя лучшим из своего поколения. Есть много прекрасных игроков моего возраста. Вместе мы проживем замечательные моменты. Вот и все, что я могу сейчас сказать.

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3 комментария

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Евгений Фабиянчук
Ну прям джентельмен и скромняжка. Всё по методичкам Рафулика
Бгг
+4
-2
+2
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justbored
Ну хоть на корте не тот овосч, в который вынуждает его превратиться корпоративная культура за пределами.
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S.Graf
Cиньёр Синнёр скорее неудобный соперник для Карася. Ни одного Мастерса, 2 проигранных финала Майами, и с другими игроками пока фифти-фифти. Для звания "одного из лидеров своего поколения" этого маловато будет.
И ХРуне может похвастаться разве что 2мя победами над Джоковичем. 3 финала Мастерсов, 2 из которых проиграны - тоже не густо.
A что по итогу: раз, два, три, расчёт окончен. Вот и всё nextNextGen.
Сравним с дедами. BIG-3 + Роддик, + Вавр, + ХМДП, + касторный cэpoк - и это только Шлемники.
Мелковато племя младое, однако.
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