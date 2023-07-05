Карлос Алькарас: «Я не считаю себя лучшим из своего поколения. Есть много прекрасных игроков моего возраста»

Карлос Алькарас не считает себя лучшим игроком молодого поколения.

– Федерер присутствовал в королевской ложе. Джокович играет. Конечно, вы можете встретиться с ним в финале. Надаль травмирован. Вы ощущаете себя наследником, продолжателем этого великого поколения, и, может быть, чуть более удачливым, потому что у вас не так много соперников вашего возраста, играющих на том же уровне?

– Я не считаю себя лучшим из своего поколения. Синнер, Руне играют на высоком уровне. Счет с Руне у меня 0:1 (с учетом молодежного итогового-2021 – 1:1 – Sports.ru). Он ведет в нашей личке. У нас с Янником отличные матчи.

В данный момент я не считаю себя лучшим из своего поколения. Есть много прекрасных игроков моего возраста. Вместе мы проживем замечательные моменты. Вот и все, что я могу сейчас сказать.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе