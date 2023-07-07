Берреттини о выходе во 2-й круг «Уимблдона»: «Кажется нереальным, что я выиграл. На прошлой неделе был момент, когда я подумал, что лучше сняться»

Маттео Берреттини поделился ожиданиями от второго круга «Уимблдона».

На старте турнира он обыграл Лоренцо Сонего – 6:7(5), 6:3, 7:6(7), 6:3, а теперь поборется с Алексом де Минауром.

В этом году Берреттини боролся с травмой косых мышц живота и пропустил из-за нее грунтовый сезон

«Мы давно друг друга знаем. Думаю, первый раз мы сыграли друг против друга в Сеговии на «Челленджере» в 2017 году. Я проиграл. Потом мы играли на ATP Cup в прошлом году.

Он прогрессирует. Он настоящий боец. У него особое отношение к теннису. Неважно, какой счет, он всегда включен в игру. И он улучшает свои удары.

Я знаю, что будет очень трудный матч. Он сеяный, а я – нет. В этом году у него больше побед, чем у меня. Он чувствует себя уверенно. Я знаю, что у меня есть игра, чтобы его победить. Но будет очень трудный матч.

Но, как я уже сказал, я не забегаю далеко вперед, сосредоточен на сегодняшнем дне, на текущем розыгрыше. Сейчас кажется нереальным, что я выиграл первый матч. На прошлой неделе был момент, когда я подумал: «Ладно, я не готов, возможно, будет лучше, если я снимусь». Но потом я пробился дальше.

Что бы ни случилось, для меня это будет здорово. Я хорошо себя чувствую. Я рад, что я здесь. Да, это самое главное».

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