Синнер о том, можно ли назвать траву его любимым покрытием: «Нет, но теперь я лучше знаю, когда сыграть резаным, а когда пробить плоско»

Восьмая ракетка мира Янник Синнер ответил, можно ли считать траву его любимым покрытием.

Во втором круге «Уимблдона» он обыграл Диего Шварцмана – 7:5, 6:1, 6:2.

– Нет, потому что мы не так часто на ней играем, как на других покрытиях. Но я стараюсь адаптироваться. Теперь я лучше знаю, когда сыграть резаным, а когда пробить плоско. Но, конечно, мне еще есть куда расти.

Психологически тяжело играть против такого хорошего друга, как Диего. Мы вместе играли пару в начале года, мы в принципе хорошие друзья.

Я пытаюсь найти свою игру в каждом матче. Все они разные. Посмотрим, что будет в следующем раунде.

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