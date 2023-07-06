Синнер о том, можно ли назвать траву его любимым покрытием: «Нет, но теперь я лучше знаю, когда сыграть резаным, а когда пробить плоско»

Теги Уимблдон ATP Диего Шварцман Янник Синнер Теннис

Восьмая ракетка мира Янник Синнер ответил, можно ли считать траву его любимым покрытием.

Во втором круге «Уимблдона» он обыграл Диего Шварцмана – 7:5, 6:1, 6:2.

– Нет, потому что мы не так часто на ней играем, как на других покрытиях. Но я стараюсь адаптироваться. Теперь я лучше знаю, когда сыграть резаным, а когда пробить плоско. Но, конечно, мне еще есть куда расти.

Психологически тяжело играть против такого хорошего друга, как Диего. Мы вместе играли пару в начале года, мы в принципе хорошие друзья.

Я пытаюсь найти свою игру в каждом матче. Все они разные. Посмотрим, что будет в следующем раунде.

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