Винус Уильямс не пожала руку судье после первого круга «Уимблдона»
Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Винус Уильямс не пожала руку судье на вышке после поражения в первом круге «Уимблдона» от Элины Свитолиной (4:6, 3:6).
В последнем розыгрыше судьи сначала зафиксировали аут после удара Свитолиной, но видеоповтор показал, что мяч попал в корт. Винус хотела переиграть очко, но судья отдала его украинке.
Из-за этого американка вместо рукопожатия с судьей покачала головой.
На пресс-конференции Уильямс прокомментировала эпизод: «Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня был день».
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