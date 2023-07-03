Винус Уильямс не пожала руку судье после первого круга «Уимблдона»

Теги Винус Уильямс Уимблдон WTA судьи Теннис

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Винус Уильямс не пожала руку судье на вышке после поражения в первом круге «Уимблдона» от Элины Свитолиной (4:6, 3:6).

В последнем розыгрыше судьи сначала зафиксировали аут после удара Свитолиной, но видеоповтор показал, что мяч попал в корт. Винус хотела переиграть очко, но судья отдала его украинке.

Из-за этого американка вместо рукопожатия с судьей покачала головой.

На пресс-конференции Уильямс прокомментировала эпизод: «Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня был день».

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7 комментариев

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mf_amber
Потому что BLM закончился, теперь Ukraine Love
+9
-2
+7
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Александр Колосов
Ответ Rustam Aubanbarov
У Винус нет детей
Я перепутал 🤦‍♂️
+3
0
+3
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Боримир
Умница Элина, а Винус опозорилась. Из-за одного очка, как-будто её победы лишили
+5
-3
+2
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Rustam Aubanbarov
Ответ Александр Колосов
Судье несложно было бы оправдаться при любом решении. Одна украинка, другая темнокожая яжмать.
У Винус нет детей
+3
-1
+2
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