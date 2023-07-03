Винус Уильямс не пожала руку судье после первого круга «Уимблдона»

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» не пожала руку судье на вышке после поражения в первом круге « » от (4:6, 3:6).

В последнем розыгрыше судьи сначала зафиксировали аут после удара Свитолиной, но видеоповтор показал, что мяч попал в корт. Винус хотела переиграть очко, но судья отдала его украинке.

Из-за этого американка вместо рукопожатия с судьей покачала головой.

На пресс-конференции Уильямс прокомментировала эпизод: «Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня был день».

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