Швентек о том, что «Уимблдон» последним из ТБШ установил равные призовые: «Благодарна предыдущим поколениям за то, что мы можем получать заслуженную оплату»

прокомментировала то, что в 2007-м сыграла ключевую роль в том, что « » стал последним «Большим шлемом», на котором установили равные призовые.

«Мне тогда было шесть лет. Когда я пришла в тур, мне это казалось очевидным – что у нас должны быть равные призовые. Но я знаю, что это не так. На некоторых турнирах это до сих пор не так.

Когда я подросла, я со все большим уважением стала относиться к тому, что предыдущие поколения сделали для того, чтобы мы могли работать и получать заслуженную оплату.

Сейчас я в курсе всего этого. Но мне все равно нужно еще кое-что изучить».

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