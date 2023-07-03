Швентек о том, что «Уимблдон» последним из ТБШ установил равные призовые: «Благодарна предыдущим поколениям за то, что мы можем получать заслуженную оплату»
Ига Швентек прокомментировала то, что в 2007-м Винус Уильямс сыграла ключевую роль в том, что «Уимблдон» стал последним «Большим шлемом», на котором установили равные призовые.
«Мне тогда было шесть лет. Когда я пришла в тур, мне это казалось очевидным – что у нас должны быть равные призовые. Но я знаю, что это не так. На некоторых турнирах это до сих пор не так.
Когда я подросла, я со все большим уважением стала относиться к тому, что предыдущие поколения сделали для того, чтобы мы могли работать и получать заслуженную оплату.
Сейчас я в курсе всего этого. Но мне все равно нужно еще кое-что изучить».
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а женщины 2 сета по 30 минут. лол.
заслужили ли они равную оплату? - да
могут ли бахвалиться этим представители текщего поколения? - нет
дистанции там равные , а здесь с какого перепуга?
за просмотр женского тенниса должны платить , а вот лыжи с огромным интересом посмотрю
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