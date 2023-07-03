Швентек о том, что «Уимблдон» последним из ТБШ установил равные призовые: «Благодарна предыдущим поколениям за то, что мы можем получать заслуженную оплату»

Теги Винус Уильямс Уимблдон WTA призовые Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала то, что в 2007-м Винус Уильямс сыграла ключевую роль в том, что «Уимблдон» стал последним «Большим шлемом», на котором установили равные призовые.

«Мне тогда было шесть лет. Когда я пришла в тур, мне это казалось очевидным – что у нас должны быть равные призовые. Но я знаю, что это не так. На некоторых турнирах это до сих пор не так.

Когда я подросла, я со все большим уважением стала относиться к тому, что предыдущие поколения сделали для того, чтобы мы могли работать и получать заслуженную оплату.

Сейчас я в курсе всего этого. Но мне все равно нужно еще кое-что изучить».

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18 комментариев

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Монсеньор Мартинес
Играют меньше и хуже, получают столько же, сколько и мужики. И ещё считают, что так оно и обязано быть. Классика
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milya ololo
Ответ Ярик01
И что? Во многих индивидуальных видах спорта такая же ситуация. В лыжах или в лёгкой атлетике призовые женщинам и мужчинам одинаковые последние десятилетия, никто не скулит о неправильности
только мужики играют 5 сетов. больше тв реклам, дороже билеты.

а женщины 2 сета по 30 минут. лол.
+10
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+8
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Hardy
да уж, не будь такого наследия, вы бы сами доплачивали, чтобы смотреть большинство матчей WTA
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Valenchinche
Женщины в спаде по уровню популярности и качества игры только последние лет 8, до этого было несколько крутейших поколений, которые в стабильности и зрелищности мужикам ни сколько не уступали.
заслужили ли они равную оплату? - да
могут ли бахвалиться этим представители текщего поколения? - нет
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Verdo
90% сборов заслуга атп, а призовые одинаковые, это выклянченные подачки, но так как это слабый пол, будем считать что справедливо
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zzzeeerrrooo
Ответ Ярик01
И что? Во многих индивидуальных видах спорта такая же ситуация. В лыжах или в лёгкой атлетике призовые женщинам и мужчинам одинаковые последние десятилетия, никто не скулит о неправильности
в лыжах и атлетике это оправданно
дистанции там равные , а здесь с какого перепуга?
за просмотр женского тенниса должны платить , а вот лыжи с огромным интересом посмотрю
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Ярик01
Ответ zzzeeerrrooo
в лыжах и атлетике это оправданно дистанции там равные , а здесь с какого перепуга? за просмотр женского тенниса должны платить , а вот лыжи с огромным интересом посмотрю
В чем оправдано? Какой интерес к мужским лыжам, а какой к женским? Равные дистанции стали только в прошлом сезоне. К женской 100метровке и к мужской. Разница существенная. Единственная причина равных призовых это общая организация соревнований. Так и на ТБШ общая.
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Виктор Морев
тогда когда, Те, Кто играет на турнирах Большого Шлема, матчи в пяти сетовом формате, и получает за них призовые исходя именно из этого, то это заслуженно. а тогда когда, кто-то играет на турнирах Большого Шлема, матчи в трёх сетовом формате, и получает за это столько призовых как если бы она (они) играли матчи в пяти сетовом формате, то это незаслуженная оплата. это называется - искусственная уравниловка !
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Ярик01
Ответ milya ololo
только мужики играют 5 сетов. больше тв реклам, дороже билеты. а женщины 2 сета по 30 минут. лол.
Да хоть сто сетов, призовые за выход в какую либо стадию, а не время проведенное на корте.
За матч Изнер- Мао не требовали ставку в 400% от матча Федерера
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Avior
Равные призовые - да! Равное количество игрового времени - нет! Равноправие в современном мире выглядит именно так.
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Cube Litening C:68X
Люся была за равноправие полов, поэтому ей наваляли так же как и мужу..😁
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Istianoff
Что ты несешь. Какие вам равные призовые.
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Vale1
Ответ milya ololo
только мужики играют 5 сетов. больше тв реклам, дороже билеты. а женщины 2 сета по 30 минут. лол.
Мужики тоже могут три сета за полтора часа сыграть (как недавно в Галле Рублев с Ханфманом), а женщины, напротив - за все четыре (как Хаддад Майя в своих двух рекордных матчах этого сезона). Когда как. Хотя в целом, конечно, меньше играют.
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Ярик01
Ответ zzzeeerrrooo
так дистанция была короче в угоду зрелищности , но девчонки без проблем могут и 50 пробежать женские лыжные гонки порой в разы интереснее мужских
Сделай отдельные соревнования мужчин и женщин лыжников, через пару сезонов женские исчезнут как класс. Не то что призовые, но и расходы покрывать на организацию не смогут
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zzzeeerrrooo
Ответ Ярик01
Сделай отдельные соревнования мужчин и женщин лыжников, через пару сезонов женские исчезнут как класс. Не то что призовые, но и расходы покрывать на организацию не смогут
также как и теннис
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milya ololo
Ответ Ярик01
Да хоть сто сетов, призовые за выход в какую либо стадию, а не время проведенное на корте. За матч Изнер- Мао не требовали ставку в 400% от матча Федерера
зачем вообще разделять спорт на гендерные принадлежности. должно быть равноправие.
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