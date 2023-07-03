Дарья Касаткина: «Сейчас в России мне небезопасно»

прокомментировала то, что в прошлом году совершила каминг-аут, а также свою позицию по конфликту между Россией и Украиной.

«Сейчас для меня ситуация небезопасная. Поскольку я гомосексуалистка, которая выступает против […], я не могу вернуться. Но я ни на один процент не жалею. Когда [начались боевые действия], мне было очень тяжело, и я просто решила: «Ну и ### с ним». Я больше не могла все скрывать.

Я хотела высказать свою позицию [по конфликту], раскрыть свою ориентацию. Конечно, было тяжело. Я из страны, где гомосексуальность не принимается. Но у меня было ощущение, что я сбросила с плеч рюкзак с камнями. После этого были определенные последствия, но меня беспокоило только то, что будет с родителями. А с ними все в порядке. Они мной гордятся.

Раньше я не ценила возможность вернуться домой. Я всегда хотела уехать и жить за границей. Но только лишившись чего-то, понимаешь, насколько тебе это нужно.

Я прекрасно могу разделять власть и страну, родину. Но самое плохое, что я не знаю, чем все кончится – особенно в России, смогу ли я вернуться».

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