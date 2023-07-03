Дарья Касаткина: «Сейчас в России мне небезопасно»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала то, что в прошлом году совершила каминг-аут, а также свою позицию по конфликту между Россией и Украиной.

«Сейчас для меня ситуация небезопасная. Поскольку я гомосексуалистка, которая выступает против […], я не могу вернуться. Но я ни на один процент не жалею. Когда [начались боевые действия], мне было очень тяжело, и я просто решила: «Ну и ### с ним». Я больше не могла все скрывать.

Я хотела высказать свою позицию [по конфликту], раскрыть свою ориентацию. Конечно, было тяжело. Я из страны, где гомосексуальность не принимается. Но у меня было ощущение, что я сбросила с плеч рюкзак с камнями. После этого были определенные последствия, но меня беспокоило только то, что будет с родителями. А с ними все в порядке. Они мной гордятся.

Раньше я не ценила возможность вернуться домой. Я всегда хотела уехать и жить за границей. Но только лишившись чего-то, понимаешь, насколько тебе это нужно.

Я прекрасно могу разделять власть и страну, родину. Но самое плохое, что я не знаю, чем все кончится – особенно в России, смогу ли я вернуться».

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55 комментариев

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Daniel
Все по делу сказала
Сейчас за "пропаганду гомосексуализма" штрафуют людей за радугу на машине, за то, что кто-то переоделся в девушку, а онлайн кинотеатры за сериалы, где геи просто есть
На канале у Касаткиной материалов столько, что хватит на 10 административок
+43
-11
+32
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Михаил Блинов
Ответ Георгий Большаков
Его никто не заставляет выкладывать такие фото
Так же как и вас и меня ни кто не заставляет выкладывать свою личную жизнь в соцсети, но вы и я это делаете.
+25
-4
+21
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Сергей Орлов
Гомосексуалка, а не гомосексуалистка) А вообще Касатик большая молодчина)
+20
-9
+11
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Анатолий Дегтярёв
Подавать иди учись больше проку будет
+14
-4
+10
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Михаил Блинов
Вся проблема в том, что если публичный человек говорит о своей не традиционной ориентации, то это считается уже пропаганда, и всё из-за того что он выкладывает фото со своим человеком в соцсетях, где у него множество поклонников.
+13
-5
+8
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Syndycate
Но в Саудовскую Аравию Дашка не откажется ехать, где девушкам "безопасно")
+11
-3
+8
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Bashibuzuck
Ответ Daniel
Все по делу сказала Сейчас за "пропаганду гомосексуализма" штрафуют людей за радугу на машине, за то, что кто-то переоделся в девушку, а онлайн кинотеатры за сериалы, где геи просто есть На канале у Касаткиной материалов столько, что хватит на 10 административок
Боюсь что и не только административок😏
+10
-4
+6
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Сергей Чугунников
В чем небезопасность? У нас 30 лет думали, что Моисеев - гей. Так и умер от старости и болезней, а не из-за преследования и травли. И полно других геев, кто живет себе спокойно. Никто никогда не трогает за их ориентацию. Людей раздражает выпячивание этого вперёд других признаков. Да, пропаганда запрещена. В других странах другие вещи запрещены. в каждой стране что-то запрещено. А за публикации в ВК со своей подружкой не будет ничего.
+18
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генгбенг
приехала рассказать белым людям о страданиях россиян,обожаю этот жанр.
+8
-2
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генгбенг
а главное. родителей не трогают. ох уж этот кровавый режим.
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генгбенг
Ответ billy_pilgrim
Еще она назвала действующее росcийское руководство "режимом" Кому-то может не понравиться, но... а как еще назвать то, что происходит. Режим и есть режим.
ну режим и режим. везде режим. в Англии тоже короля особо не оскорбишь.только вот Дашутка не Мартина Навратилова. прошло это время.
+6
-1
+5
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генгбенг
Ответ Ржавый пароход
2 июля после поражения в финале теннисного турнира в Истбурне было опубликовано интервью Тома Кершо с Дарьей Касаткиной (ссылка ниже), где она ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛИСТА заявила, что давно не была в России, якобы против вторжения России на Украину и хочет, чтобы ничто не лишало ее возможности получать удовольствие от игры в теннис. Опять же по НЕПОДТВЕРЖДЕННЫМ словам журналиста, Касаткина сказала, что в России чувствовала бы себя в опасности из-за якобы "нетрадиционных отношений", так как в России нельзя их пропагандировать или быть геем. Никаких фамилий или прямых цитат от Касаткиной об СВО в публикации на английском языке не нашел. Highly likely, что ангажированный журналист провоцировал Дарью либо исказил ее слова в лучших транициях как бы объективной прессы или в интересах политической "целесообразности". Если Дарья предпочитает белье порозовее - это ее личное дело. А все остальное явно притянуто за уши.
пускай кушает. её за язык никто не тянет. иногда говорят лучше смолчать ,за умного сойдешь
+6
-1
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Новый Орлеан
Ответ Дмитрий Воронцов
По новому законодательству Моисеев бы сел
А Соседов сидит?
+6
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Рус Киссенжер
Ответ Евгения Соловей
Не вводите, пожалуйста, в заблуждение ни читателей, ни себя. Стоит прочитать закон и ознакомиться с практикой применения прежде всего. Такой трактовки термина "пропаганда", как вы описали, в России нет. Это лютая чушь, так же, как и утверждение, что это преследуется.
вы про Россию говорите?
+7
-2
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Ничего Смешного
Какой же бред, у нас Кирков в стране покруче отжигает. Ну что за популизм.
В Москве есть гомосексуальные клубы, большинство молодого поколения относят к этому спокойно.
Если в большинстве в голове мусор, что слово пропаганда использует там где не надо, то хотя бы в суть вникали бы.
+8
-4
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Харламов Никита
Даше респект и уважуха ✊
+14
-10
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Voronator
А где источник почитать без этих [... ] и ### ?
+4
0
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Михаил Блинов
Ответ Георгий Большаков
Я это не делаю, не говорите за меня
Вы общность понимаете? Многие это делают, но их не обсуждают так как обсуждают публичную личность. А вообще очень плохо копаться в чужом бельё.
+5
-1
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justbored
Ответ Voronator
А где источник почитать без этих [... ] и ### ?
https://www.tennis.com/baseline/articles/i-don-t-regret-it-even-1-returning-to-wimbledon-after-ban-daria-kasatkina
+4
-1
+3
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Любовь Корнилова
Дура набитая, а не гомосексуалистка, молчала бы лучше, могла бы за умную сойти, а то всех русских оболгала, страдалица за справедливость.
+3
0
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Михаил Блинов
Ответ Евгения Соловей
Не вводите, пожалуйста, в заблуждение ни читателей, ни себя. Стоит прочитать закон и ознакомиться с практикой применения прежде всего. Такой трактовки термина "пропаганда", как вы описали, в России нет. Это лютая чушь, так же, как и утверждение, что это преследуется.
Наши службы если захотят могут ко многому прикопаться. Лично я не вижу пропаганды с её стороны в принципе.
+4
-1
+3
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Картман
Дашенька, извини, не ссы... Если ты будешь побеждать, не только ты станешь по настоящему популярной, даже твои лесбийские чудачества будут приветствоваться... У нас в странен не любят лузерский трах, так что - up 2U. Верим в тебя ))...
+3
-1
+2
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генгбенг
Ответ Tarkovski
Потому что они свои, поддерживают происходящее. «Своим - всё, чужим - закон»
её поддерживать никто не просит. если только украинские теннесистки. если они ей ближе ,то это её выбор.
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Tarkovski
Ответ генгбенг
Киркоров с Басковым че не сидят
Потому что они свои, поддерживают происходящее. «Своим - всё, чужим - закон»
+5
-3
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Sincere
"всегда хотела уехать и жить за границей"
ну вот теперь инджой, а не ной)))
+14
-12
+2
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