ATP сократит в 2 раза штраф на $1 млн, который LTA заплатила в 2022-м за недопуск россиян и белорусов до турниров в Великобритании

Теги ATP LTA деньги Теннис

ATP сократит в два раза штраф в размере 1 миллиона долларов, который Ассоциация лаун-тенниса (LTA) заплатила за прошлогодний недопуск россиян и белорусов на «Уимблдон» и другие травяные турниры в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

ATP вернет 500 тысяч долларов по окончании летних британских турниров, в которых в 2023-м россияне и белорусы могут принять участие.

Кроме того, ATP больше не угрожает LTA лишением членства и восстановила ее право голоса.

В феврале сократить штраф в два раза согласилась WTA.  

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
неплохой кэшбэк
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Колин
Скоро премию выпишут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
хоккей/футболл/биатлон/... и остальные 1500 видов спорта: а что ? так можно было ???????????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий