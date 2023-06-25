ATP сократит в 2 раза штраф на $1 млн, который LTA заплатила в 2022-м за недопуск россиян и белорусов до турниров в Великобритании

ATP сократит в два раза штраф в размере 1 миллиона долларов, который Ассоциация лаун-тенниса (LTA) заплатила за прошлогодний недопуск россиян и белорусов на «Уимблдон» и другие травяные турниры в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

ATP вернет 500 тысяч долларов по окончании летних британских турниров, в которых в 2023-м россияне и белорусы могут принять участие.

Кроме того, ATP больше не угрожает LTA лишением членства и восстановила ее право голоса.

В феврале сократить штраф в два раза согласилась WTA.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе