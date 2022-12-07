ATP оштрафовала теннисную ассоциацию Великобритании на миллион долларов за недопуск россиян и белорусов на турниры

Британская теннисная ассоциация LTA получила штраф от ATP за то, что в этом году не допустила на турниры в стране теннисистов из России и Беларуси. Размер штрафа составил миллион долларов.

Ранее такой же штраф организация получила от WTA.

«Финансовые последствия этих штрафов повлияют на способность страны развивать теннис и принимать турниры. Например, мы намеревались провести ряд «Челленджеров», чтобы создать возможности для игроков с более низким рейтингом, а теперь у нас это не получится – особенно с учетом возможности новых штрафов.

Мы тщательно обдумаем наш ответ и подождем результатов апелляции на решение и санкции WTA», – говорится в заявлении организации.

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