Раонич о возвращении в тур: «Много раз я не хотел даже пытаться, потому что был так далек. Были моменты, когда я говорил: «С меня хватит»

Милош Раонич поделился, с какими трудностями столкнулся перед возвращением в тур.

«Много раз я не хотел даже пытаться, потому что был так далек. Были моменты, когда я говорил: «С меня хватит». В конце 2021-го я не собирался снова играть, [я думал], что хочу устроить свою жизнь – вскоре после этого я женился.

Я усвоил один хороший урок – после тенниса все будет хорошо, хотя я и опасаюсь за будущее, потому что ты столько времени уделяешь одному делу и единственному навыку. Ты никогда не задумываешься о том, что хочешь посвятить ему всю свою жизнь... Он просто становится твоей жизнью. А потом довольно сложно понять, чему ты хочешь посвятить жизнь после тенниса... Я к этому готов.

Как только я стал чувствовать себя немного лучше, мне захотелось играть в теннис, чтобы оставаться в форме. Я начал играть в гольф по пять часов в день. Это оказалось не для меня. Я все еще получаю от него удовольствие и люблю его, но я не могу смириться, если плохо что-то делаю, поэтому рад вернуться на корт».

Раонич рассказал, из-за каких травм сделал двухлетних перерыв.

«У меня воспалился ахилл. В июле 2021 года выяснилось, что у меня отек ахилла, а когда отек спал, выяснилось, что у меня надрывы ахилла. Я не хотел делать операцию. Это помогло бы вылечиться быстрее, но я не знал, как все сложится после этого, поэтому решил пойти более длинным путем – через покой и реабилитацию. Это был не разрыв, просто четыре или пять небольших надрывов.

Как только мне стало лучше, мне просто не повезло. Я сломал палец на ноге через два дня после свадьбы. Я пошел делать реабилитационные упражнения, на ногу упал груз, и вот я два месяца не мог носить обувь...

Потом я надорвал икроножную мышцу, потом впервые заболел ковидом. С каждой из этих проблем я мог бы справиться, если бы был в игровом ритме и было ради чего торопиться... Но учитывая ситуацию, я решил немного консервативно подойти к каждому шагу».

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