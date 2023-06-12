Раонич о первом матче за 2 года: «Я целый год вообще не бил по мячу, а теперь играю перед людьми – ужасно нервничал»

Милош Раонич прокомментировал возвращение в теннис .

В первом круге в Хертогенбоше он обыграл Миомира Кецмановича, и это был его первый матч с лета-2021.

«Приятно вернуться после почти двух лет, очень длинного перерыва. Надеюсь, я смогу пройти как можно дальше. Я полностью выложился и теперь посмотрю, к чему это приведет.

Я целый год вообще не бил по мячу, а теперь играю перед людьми – ужасно нервничал. Уже забыл это ощущение. Если честно, возможно, если бы никто не смотрел, мне было бы легче.

Но спасибо всем, кто пришел».

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