Циципас – Джоковичу: «Спасибо, что показал – упорный труд и страсть могут сделать мечты реальностью»

Теги Новак Джокович ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поздравил Новака Джоковича с 23-м «Большим шлемом»..

«Новак, ты всех нас тронул непоколебимым духом и целеустремленностью. Твоя способность оправляться от испытаний стала символом для болельщиков по всему миру. Спасибо, что показал – упорный труд и страсть могут сделать мечты реальностью».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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8 комментариев

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Ночная Фурия
Я всë жду, что Федерер поздравит....
где там наш джинтльмен в белых носочках????
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Кот под ногами майора
Циципас - Джоковичу: "Спасибо, что обыграл Алькараса"
+8
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+7
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Viacheslav Iudaev
Ответ Ночная Фурия
Я всë жду, что Федерер поздравит.... где там наш джинтльмен в белых носочках????
Да, пауза затянулась! Надаль повел себя достойно....
+5
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+5
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cosset
Пока Джокович исполняет свои мечты, мечты Стефаноса остаются мечтами…но как говорится, главное - любовь же))))
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Stas Salesov
Напомнило мем про котов и рыбов
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добрый грек
Стёпа, если что, то Джокович пока ещё уходить не собирается. Минимум года 2 планирует активно проводить мастер-классы. Так что не спеши благодарить и расслабляться.
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Ярик01
Ответ Ночная Фурия
Я всë жду, что Федерер поздравит.... где там наш джинтльмен в белых носочках????
Федя с рекламы деньги стрижёт на пенсии, признать величие другого - себе уменьшить поток.
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