Циципас – Джоковичу: «Спасибо, что показал – упорный труд и страсть могут сделать мечты реальностью»

Стефанос Циципас поздравил Новака Джоковича с 23-м «Большим шлемом»..

«Новак, ты всех нас тронул непоколебимым духом и целеустремленностью. Твоя способность оправляться от испытаний стала символом для болельщиков по всему миру. Спасибо, что показал – упорный труд и страсть могут сделать мечты реальностью».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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